Британські аналітики провели чергове дослідження теми лутбоксів. За їх даними, майже 15% геймерів викрадали кошти у батьків на лутбокси, а 33% взагалі не знають скільки витрачають грошей на цю забаву.

Британська організація Gambling Health Alliance опублікувала результати дуже цікавого опитування на тему лутбоксів у відеоіграх. Спеціалісти з цієї групи вже не перший раз проводять дослідження в цій області.

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Лутбокс – віртуальний предмет у відеоіграх, при відкритті якого геймер може отримати різноманітні цінності. Зазвичай ці призи носять виключно косметичний характер, але є й винятки.

В опитуванні взяло участь 611 підлітків у віці від 11 до 16 років. У юних геймерів запитували про їх внутрішньоігрові придбання (відкритті лутбоксів). Дослідження показало наступне:

23% від всіх опитуваних неодноразово витрачали кошти на лутбокси

15% юних геймерів викрадали у своїх батьків кошти на лутбокси

11% використовували кредитну картку батьків для фінансування своїх покупок

9% позичали гроші, які потім не змогли повернути

31% геймерів намагається відслідковувати свої витрати на лутбокси

33% геймерів взагалі не знають, скільки вони витрачають на лутбокси

22% опитуваних витратили на лутбокси понад 100 фунтів стерлінгів

27% відкривають лутбокси хоча б раз у місяць

11% відкривають лутбокси кожного тижня чи навіть дня

24% відчувають себе залежними від цієї забави

44% заявили, що відкриття лутбоксів приносить їм лише розчарування

Троє молодих геймерів витратили на лутбокси дуже значні суми. Через це їх батьки змушені були повторно закладати будинок, щоб покрити витрати

Чимало юних геймерів відзначило, що відкриття лутбоксів псує їх ігровий досвід, вони посилаються на такі фактори:

важко грати у відеоігри, де вирішують вміння, а не витрати на лутбокси

шанси отримати цінні речі з лутбоксів дуже низькі

бажання відкривати лутбокси дуже "затягує" у відеоігри

Кейси у CS:GO – один з видів косметичних лутбоксів / світлина з порталу Rock Paper Shotgun

Експерти з організації Gambling Health Alliance закликали батьків слідкувати за відеоіграми, у яких проводять час їх діти. Також аналітики відзначають, що варто обговорювати питання витрат на лутбокси з дітьми. Проблема лутбоксів у відеоіграх вже не вперше підіймається, раніше цим питання вже зацікавилися влада у Великобританії та Нідерландах.