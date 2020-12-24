Британские аналитики провели очередное исследование темы лутбоксов. По их данным, почти 15% геймеров похищали средства у родителей на лутбоксы, а 33% вообще не знают сколько тратят денег на эту забаву.

Британская организация Gambling Health Alliance опубликовала результаты очень интересного опроса на тему лутбоксов в видеоиграх. Специалисты из этой группы уже не первый раз проводят исследования в этой области.

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Лутбокс – виртуальный предмет в видеоиграх, при открытии которого геймер может получить различные ценности. Обычно эти призы носят исключительно косметический характер, но есть и исключения.

В опросе приняло участие 611 подростков в возрасте от 11 до 16 лет. У юных геймеров спрашивали об их внутриигровых приобретениях (открытии лутбоксов). Исследование показало следующее:

23% от всех опрошенных неоднократно тратили средства на лутбоксы

15% юных геймеров похищали у своих родителей средства на лутбоксы

11% использовали кредитную карточку родителей для финансирования своих покупок

9% занимали деньги, которые потом не смогли вернуть

31% геймеров пытается отслеживать свои расходы на лутбоксы

33% геймеров вообще не знают, сколько они тратят на лутбоксы

22% опрошенных потратили на лутбоксы более 100 фунтов стерлингов

27% открывают лутбоксы хотя бы раз в месяц

11% открывают лутбоксы каждую неделю или даже день

24% чувствуют себя зависимыми от этой забавы

44% заявили, что открытие лутбоксов приносит им только разочарование

Трое молодых геймеров потратили на лутбоксы очень значительные суммы. Из-за этого их родители вынуждены были повторно закладывать дом, чтобы покрыть расходы

Немало юных геймеров отметило, что открытие лутбоксов портит их игровой опыт, они ссылаются на следующие факторы:

трудно играть в видеоигры, где решают умения, а не расходы на лутбоксы

шансы получить ценные вещи из лутбоксов очень низкие

желание открывать лутбоксы очень "затягивает" в видеоигры

Кейсы в CS:GO – один из видов косметических лутбоксов / фотография с портала Rock Paper Shotgun

Эксперты с организации Gambling Health Alliance призвали родителей следить за видеограми, в которых проводят время их дети. Также аналитики отмечают, что стоит обсуждать вопрос затрат на лутбоксы с детьми. Проблема лутбоксов в видеоиграх уже не впервые поднимается, ранее этим вопросом уже заинтересовались власти в Великобритании и Нидерландах.