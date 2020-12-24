Лутбоксы в видеоиграх опасны: известны результаты исследования британских аналитиков
Британские аналитики провели очередное исследование темы лутбоксов. По их данным, почти 15% геймеров похищали средства у родителей на лутбоксы, а 33% вообще не знают сколько тратят денег на эту забаву.
Британская организация Gambling Health Alliance опубликовала результаты очень интересного опроса на тему лутбоксов в видеоиграх. Специалисты из этой группы уже не первый раз проводят исследования в этой области.
Читайте также Поддержка на Kickstarter: известны суммы, которые пользователи пожертвовали разработчикам игр
В опросе приняло участие 611 подростков в возрасте от 11 до 16 лет. У юных геймеров спрашивали об их внутриигровых приобретениях (открытии лутбоксов). Исследование показало следующее:
- 23% от всех опрошенных неоднократно тратили средства на лутбоксы
- 15% юных геймеров похищали у своих родителей средства на лутбоксы
- 11% использовали кредитную карточку родителей для финансирования своих покупок
- 9% занимали деньги, которые потом не смогли вернуть
- 31% геймеров пытается отслеживать свои расходы на лутбоксы
- 33% геймеров вообще не знают, сколько они тратят на лутбоксы
- 22% опрошенных потратили на лутбоксы более 100 фунтов стерлингов
- 27% открывают лутбоксы хотя бы раз в месяц
- 11% открывают лутбоксы каждую неделю или даже день
- 24% чувствуют себя зависимыми от этой забавы
- 44% заявили, что открытие лутбоксов приносит им только разочарование
- Трое молодых геймеров потратили на лутбоксы очень значительные суммы. Из-за этого их родители вынуждены были повторно закладывать дом, чтобы покрыть расходы
Немало юных геймеров отметило, что открытие лутбоксов портит их игровой опыт, они ссылаются на следующие факторы:
- трудно играть в видеоигры, где решают умения, а не расходы на лутбоксы
- шансы получить ценные вещи из лутбоксов очень низкие
- желание открывать лутбоксы очень "затягивает" в видеоигры
Кейсы в CS:GO – один из видов косметических лутбоксов / фотография с портала Rock Paper Shotgun
Эксперты с организации Gambling Health Alliance призвали родителей следить за видеограми, в которых проводят время их дети. Также аналитики отмечают, что стоит обсуждать вопрос затрат на лутбоксы с детьми. Проблема лутбоксов в видеоиграх уже не впервые поднимается, ранее этим вопросом уже заинтересовались власти в Великобритании и Нидерландах.
Поделиться новостью
-
Лучшие моды для игр за 2020 год: кооператив для S.T.A.L.K.E.R. и продолжение The Witcher 324 декабря 2020 , 18:50
-
В магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft началась новогодняя распродажа со скидками до 85%19 декабря 2020 , 18:00
-
Полный крах: Cyberpunk 2077 убрали из продажи в PlayStation Store18 декабря 2020 , 09:20