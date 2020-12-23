Геймеры на платформе Kickstarter пожертвовали разработчикам видеоигр почти 23 миллиона долларов за 2020 год. Лучшей по этому показателю стала игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Аналитики из портала Polygon опубликовали результаты интересного исследования. Эксперты из этого портала подсчитали, какие суммы пользователи пожертвовали разработчикам видеоигр на платформе Kickstarter.

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За 2020 год пользователи на платформе Kickstarter пожертвовали 22,9 миллиона долларов разработчикам. Это лучший показатель с 2015 года, тогда геймеры задонатили 41,5 миллиона долларов. В целом скачок в этом году произошел значительный:

2015 – 41,5 миллиона долларов

2016 – 17,6 миллиона долларов

2017 – 17,25 миллиона долларов

2018 – 15,8 миллиона долларов

2019 – 16,3 миллиона долларов

2020 – 22,9 миллиона долларов

Наибольшую поддержку пользователей получил проект Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 4,6 миллиона долларов. Это игра в жанре RPG от японской студии Rabbit & Bear Studios, выход которой запланирован только на 2022 год. На второй строчке также игра от разработчиков из Японии – The Wonderful 101: Remastered. На разработку этой видеоигры поклонники задонатили более 2 миллионов долларов

Проекты, что лучше всего финансировались на платформе Kickstarter в 2020 году:

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 4,6 миллиона долларов The Wonderful 101: Remastered – 2,3 миллиона долларов Pathfinder: Wrath of the Righteous – 2 миллиона долларов Sea of Stars – 1,26 миллиона долларов Kindred Fates – 685 тысяч долларов My Time At Sandrock – 524 тысячи долларов Venus Blood Hollow – 363 тысячи долларов Anstoss 2022 – 300 тысяч долларов Curse of the Sea Rats – 295 тысяч долларов The Last Faith – 280 тысяч долларов

Смотрите геймплейный трейлер видеоигры Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – видео