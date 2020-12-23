Поддержка на Kickstarter: известны суммы, которые пользователи пожертвовали разработчикам игр
Геймеры на платформе Kickstarter пожертвовали разработчикам видеоигр почти 23 миллиона долларов за 2020 год. Лучшей по этому показателю стала игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.
Аналитики из портала Polygon опубликовали результаты интересного исследования. Эксперты из этого портала подсчитали, какие суммы пользователи пожертвовали разработчикам видеоигр на платформе Kickstarter.
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За 2020 год пользователи на платформе Kickstarter пожертвовали 22,9 миллиона долларов разработчикам. Это лучший показатель с 2015 года, тогда геймеры задонатили 41,5 миллиона долларов. В целом скачок в этом году произошел значительный:
- 2015 – 41,5 миллиона долларов
- 2016 – 17,6 миллиона долларов
- 2017 – 17,25 миллиона долларов
- 2018 – 15,8 миллиона долларов
- 2019 – 16,3 миллиона долларов
- 2020 – 22,9 миллиона долларов
Наибольшую поддержку пользователей получил проект Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 4,6 миллиона долларов. Это игра в жанре RPG от японской студии Rabbit & Bear Studios, выход которой запланирован только на 2022 год. На второй строчке также игра от разработчиков из Японии – The Wonderful 101: Remastered. На разработку этой видеоигры поклонники задонатили более 2 миллионов долларов
Проекты, что лучше всего финансировались на платформе Kickstarter в 2020 году:
- Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 4,6 миллиона долларов
- The Wonderful 101: Remastered – 2,3 миллиона долларов
- Pathfinder: Wrath of the Righteous – 2 миллиона долларов
- Sea of Stars – 1,26 миллиона долларов
- Kindred Fates – 685 тысяч долларов
- My Time At Sandrock – 524 тысячи долларов
- Venus Blood Hollow – 363 тысячи долларов
- Anstoss 2022 – 300 тысяч долларов
- Curse of the Sea Rats – 295 тысяч долларов
- The Last Faith – 280 тысяч долларов
Смотрите геймплейный трейлер видеоигры Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – видео
KickstarterПортал для финансирования творческих проектов по схеме краудфандинга (добровольное пожертвование). Всего на сайте представлено 13 различных категорий для пожертвований. Данная платформа существует с 2009 года и помогла собрать средства уже почти на 500 тысяч проектов. Kickstarter не претендует на право собственности на проекты или работы, размещенные на этом сайте. Наибольшую сумму в истории этой платформы удалось собрать Pebble Time (умный часы) – более 20 миллионов долларов.
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