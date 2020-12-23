День рождения NAVI: 11 лет организации и шоу-матч с участием всех звезд
Организация NAVI отметила свой день рождения праздничным стримом. В рамках этого события прошло два шоу-матча в CS:GO и Dota 2 с участием всех звезд этой команды.
Организация Natus Vincere вчера отметила свой 11 день рождения, праздничный стрим проходил на их официальном канале на платформе Twitch. Поклонники NAVI увидели очень интересные шоу-матчи с участием всех главных звезд организации.
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Главным событием этого праздничного стрима стал шоу-матч между командами Евгения "HarisPilton" Золотарева (CEO NAVI) и Александра "ZeroGravity" Кохановского (сооснователь организации). Соревнование проходило за золотую цепочку с логотипом Natus Vincere. Составы команды были следующими:
Team ZERO:
- ZeroGravity
- ceh9
- XBOCT
- Edward
- Dendi
Team CEO:
- HarisPilton
- s1mple
- Iceberg
- ALWAYSWANNAFLY
- m0NESY / Evelone
Матчи проходили в формате лана, только HarisPilton и m0NESY не смогли лично посетить это событие и играли из дома. Комментаторами этих поединков стали Tafa, LENINIW, Goblak и Olsior. Также многие другие киберспортивные звезды посетили день рождения организации Natus Vincere.
Первый матч проходил в видеоигре Dota 2, там победу одержала команда Team CEO, за которую в этом поединке выступал m0NESY. Матч завершился уже на 33 минуте, победители имели преимущество в 30 тысяч золота.
Смотрите лучшие моменты матча с Dota 2 – видео
В дисциплине CS:GO победу также одержала команда Team CEO, но в этой игре вместо m0NESY выступил Evelone. Матч проходил на карте Dust 2, а завершился со счетом 16:10. Лучшими по статистическим показателям были Edward, Evelone и s1mple.
Смотрите лучшие моменты матча с CS:GO – видео
Natus VincereУкраинская киберспортивная организация, которая была основана в 2009 году. Представители этой команды неоднократно побеждали на масштабных турнирах в различных дисциплинах. Организация NAVI является одной из самых популярных в мире. Сейчас у организации есть подразделения в следующих дисциплинах: Dota 2, CS:GO, PUBG, PUBG Mobile, Quake Champions, Fortnite, Apex Legends и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
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