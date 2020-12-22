Некоторые зрелищные моменты навсегда останутся в памяти зрителей и игроков, поэтому, чтобы увековечить лучшие из них, Valve создали ряд памятных граффити на соревновательных картах. Представляем вашему вниманию пятерку граффити, которые увековечили в CS: GO.

Многие игроки в CS: GO знают о том, что иногда Valve создают специальные граффити, посвященные особым и ярким моментам. Games24 расскажет вам историю каждого из них.

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Olofmeister on fire

Граффити посвященное Olofmeister / скриншот из игры CS: GO

Дебютное граффити в CS: GO было добавлено в 2014 году. Его получил тогда еще игрок коллектива Fnatic – Олоф "olofmeister" Кайбер. В полуфинале ESL One: Cologne 2014, при счете 14-14, Team Dignitas заплентили бомбу на точке В и были в шаге от победы в раунде, а значит и от возможной победы в игре. Игрок Dignitas Николай "device" Ридтц бросил коктейль Молотова на место закладки бомбы, но olofmeister проигнорировал это и продолжил разминирование. Он ценой собственной жизни обезвредил бомбу и выиграл раунд для своей команды. В результате Overpass шведы выиграли со скользким счетом 16:14, тем самым пробившись в гранд-финал. Там они уступили Ninjas in Pyjamas и довольствовались лишь серебряными медалями, но за этот хайлайт Олоф получил увековечение в игре.

Легендарный момент Olofmeister

Залезать на перила запрещено!

Olofmeister действительно легендарный игрок. Ведь после очередного эпизода с его участием Valve опять не удержались и добавили в игру еще одно граффити, и снова на карте Overpass.

Залезать на перила запрещено! / Скриншот из игры CS: GO

Причиной этого стал скандал в который была втянута все та же тогдашняя команда Олафа – Fnatic. Игроки шведского коллектива нашли подсадку, которой буквально невозможно было сопротивляться, учитывая то, что игрок, который использовал этот "буст", видел своих оппонентов через текстуру, в то время, когда его, мягко говоря, было очень сложно заметить.

Этот трюк не был фактически запрещен, однако и разрешенным его назвать нельзя, ведь по правилам игры запрещено использовать баги, которые позволяют видеть сквозь текстуры. К слову поле зрения, которое становилось доступно с этой точки, позволяло CT иметь полное преимущество, потому что они видели заранее хотят террористы идти на точку B готовятся к захвату точки А.

Буст (в CS: GO) – подсадка. Так называют момент, когда игрок помогает товарищу по команде занять более выгодную позицию подсадив его куда-то или просто оставаясь на месте под ним, что дает первому своеобразное преимущество в расширении поля зрения.

В четвертьфинале DreamHack Winter 2014 на третьей карте, играя против Team LDLC за сторону террористов, Fnatic смогли взять лишь три раунда. После этого они перешли за CT и проиграли пистолетный раунд. Находясь в шаге от вылета из турнира, шведы пошли на крайние меры и пустили в ход свое секретное оружие – именно эту подсадку.

Таким образом они смогли выиграть все раунды и победить оппонентов со счетом 16-13. Французов, конечно же, не устроил тот факт, что они, ведя со счетом 13-3, проиграли, в результате чего они запросили переигровку второй половины матча из-за использования бага со стороны Fnatic. Организаторы согласились с тем, что эту часть необходимо переиграть, а Fnatic, смущенные гневом сообщества в их сторону, в свою очередь отказались от участия в турнире и покинули его без переигровки.

Вся вторая половина игры Fnatic против Team LDLC и использования бага

Позже Valve убрали этот баг, а на памятное место добавили граффити с надписью "Geländer übersteigen verboten!", что с немецкого переводится как "Залезать на перила запрещено!".

Крылатое AWP

Еще одно граффити появилось на карте Mirage после невероятного перформанса от Марсело "coldzera" Давида. В начале 2016 бразильская пятерка, выступавшая под тегом Luminosity Gaming еще не была известна широкой аудитории. Но уже тогда среди ее игроков выделялся coldzera, которого позже дважды признавали лучшим игроком мира.

Крылатое AWP coldzera / скриншот из игры CS: GO

В турнире MLG Major Columbus 2016 Team Liquid вышли в полуфинал против Luminosity Gaming. На первой карте, Mirage при счете 9-15 в пользу Team Liquid бразильцы были в шаге от поражения. Liquid приняли решение в полном составе выйти на точку B, где как раз находился только один игрок – coldzera. Казалось бы это 100% победа американской команды в раунде, а значит и на карте, однако Марсело так не считал. Представитель LG не растерялся, сделал первый минус, используя зум, после чего невероятным образом убил двух противников сразу в прыжке без прицела, а на завершение сделал еще один фраг, также не используя прицел.

Шедевр от coldzera

После этого Luminosity Gaming взяли еще 9 раундов подряд и одержали победу на карте Mirage в первом овертайме со счетом 19-15. Кстати, турнир они также выиграли, а их приз составил $ 500,000. Не оценить вклад бразильца в эту победу просто невозможно. За этим моментом наблюдали сотни тысяч зрителей, а после полуфинала MLG Columbus 2016 ролик с coldzera разошелся по всем киберспортивным порталам. Valve не остались в стороне и увековечили этот хайлайт с помощью граффити.

Рисунок настолько понравился Марсело, что он даже сделал себе такую татуировку на правой руке.

Татуировка Марсело / изображение thescoreesports

Ангел смерти

Ангел смерти на карте Сache / скриншот из игры CS: GO

На очереди еще одно граффити, что в итоге стало татуировкой. На ESL One Cologne 2016 в полуфинале сошлись Team Liquid и Fnatic. В 14 раунде украинец Александр "s1mple" Костылев, который тогда представлял американский коллектив Team Liquid, остался один против двух игроков соперников – dennis и KRIMZ.

Находясь на точке B, s1mple, спрыгнул с позиции "heaven" (рай) и убил dennis с помощью снайперской винтовки AWP ноускопом. Когда все зрители и комментаторы очень удивились этому моменту, Александр превзошел их ожидания, сделав второе убийство с AWP также без помощи прицела. Примечательным во втором убийстве было то, что KRIMZ находился далеко от украинского киберспортсмена и тот мог использовать прицел, чтобы убить оппонента. Вместо этого s1mple рискнул и выстрелил ноускопом. Риск оказался оправданным, а копилка легендарных моментов в CS: GO пополнилась.

Ноускоп (No Scope) – без прицела – так называют момент, когда игрок совершает убийство из снайперского оружия без вхождения в режим прицеливания.

Шедевральные выстрелы s1mple (берегите уши)

Александр взял пример с Марсело и тоже сделал татуировку с рисунком памятного граффити.

Татуировка Александра / изображение partoviaextrem.blogspot

200 IQ граната от Dosia

Граффити посвященное Dosia / скриншот из игры CS: GO

Во время финала PGL Krakow Major 2017, где Gambit Esports противостояли игрокам из Immortals. На третьей карте, которой была Inferno, Gambit полностью доминировали над своими оппонентами. При счете 9-1 бразильцы смогли выиграть второй раунд у СНГ команды, однако Dosia не растерялся и смог компенсировать его двумя отобранными жизнями и испорченной экономикой соперника.

Креатив Михаила Столярова

Когда Immortals поставили бомбу на А и остались втроем против двух игроков из Gambit и было ясно, что Zeus и Dosia будут сейвить оружие, игроки атаки сыграли пассивно и скрылись в углу для того, чтобы спастись от бомбы, не покидая точку, чтобы также не потерять оружие. Михаил Столяров прочитал этот момент и решил наказать своих оппонентов, бросив в тот угол гранату.

Оставив оппонентам 43 и 48 HP, Dosia отступил, а уже через несколько секунд взорвалась бомба, довершив дело Доси. В результате из трех игроков, в уцелевших остался только один, а этот умный трюк от Михаила помог нанести большой вред экономике противников и укрепить доминирование Gambit на карте.

Бонус

Улица Адама

Улица Адама / скриншот из игры CS: GO

Adam "friberg" Friberg, который выступал за Ninjas in Pyjamas почти 5 лет, известен своей агрессивной и эффективной игрой на "банане" на карте Inferno, благодаря чему улица получила соответствующее название. Шведский киберспортсмен неоднократно делал мультикиллы на этой позиции, и доминировал над соперниками, из-за чего Valve решили добавить на одну из стен табличку с надписью "Via Adamo", которая с итальянского переводится как "Улица Адама".

Лучшие моменты Адама в карьере, большинство из которых как раз состоялись на "банане"

Четыре AWP в атаке

Граффити посвященное команде Fnatic / изображение eyesports

Единственное граффити, которое посвящено не отдельному игроку, а целой команде было добавлено в честь шведов с Fnatic. В гранд-финале турнира ESL One Cologne 2015 они встретились с не менее легендарной французской командой Team EnVyUs, и на уже первой карте, которой стала Dust 2, ожесточенный бой за мап поинт затянулся до овертаймов. При счете 17:15 шведы решили сделать противникам "сюрприз" и купили 4 снайперских винтовки AWP.

План сработал блестяще и уже на первых секундах раунда был ликвидирован игрок соперников, а вскоре выигран и сам раунд. Первая карта закончилась победой Fnatic со счетом 19:15, а уже на следующей карте, которой стала Cobblestone французы не смогли собраться и уступили 7:16. В результате Fnatic выиграли ESL One: Cologne 2015 и заработали $ 100,000.

Тот самый раунд шведской команды

К сожалению, 11 октября 2017 года Valve добавили в CS: GO новую версию популярной карты и на ней граффити было убрано.

Эйс от Dev1ce

Случай, произошедший в финале недавнего турнира IEM Global Challenge 2020. Игрок коллектива Astralis Николай "device" Ридтц принес своей команде победу над Team Liquid зрелищным "эйсом", включая двойное убийство одним выстрелом, а под конец еще и сгорел от брошенного врагами коктейля Молотова.

Эйс (в CS: GO) – убийство пяти соперников в одном раунде одним игроком.

Невероятная игра Dev1ce в финале IEM Global Challenge 2020

Представители клуба обратились в твиттере к разработчикам CS: GO из Valve с просьбой посвятить новое граффити этому моменту.

Дорогой Санта, также известный как разработчики CS: GO, мы знаем, что это был не мейджор, но вы могли бы сделать одного снайпера очень счастливым, нарисовав небольшое граффити у машины на Dust2. С уважением, Astralis, – говорится в сообщении.