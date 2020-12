Когда мы говорим о том, насколько удачной получилась игра, музыка зачастую играет далеко не последнюю роль. Некоторые саундтреки врезаются в память надолго, возможно даже на дольше, чем сама игра.

Саундтреки к видеоиграм прошли долгий путь, начиная от 8-битных звуков из прошлого и заканчивая оркестрами и современной электронщиной. Часто музыка играет ключевую роль в игре и помогает погрузиться в атмосферу происходящего вокруг, а иногда же может никак не влиять на впечатление от геймплея, однако надолго засесть в памяти да так, что потом напеваешь ее больше времени, чем, собственно провел в игре. мы на Games24 постарались вспомнить для вас самые известные саундтреки из видеоигр.

Mafia: The city of Lost Heaven (2002)

Легендарная миссия с не менее легендарным музыкальным сопровождением

Любой поклонник этой бесспорно культовой игры узнает мелодию с первых нот. Ее популярность обусловлена не только прикольным и приставучим мотивом, но и тем, что по мнению многих геймеров она совсем не подходила под происходящее на экране, что только добавило ей меметичности и узнаваемости.

Max Payne 2: The fall of Max Payne (2003)

Мелодия, написанная композиторами Керцом Хатаккою и Киммо Каясто и выполнена скрипачом известной группы Apocalyptyca, полна боли и страданий и именно поэтому идеально подходит для трагической истории полицейского Макса Пейна.

GTA: San Andreas (2004)

Oh, shit, here we go again. Музыкальная тема, что не требует представлений. Следует лишь напомнить, что ее автором был музыкант Майкл Хантер написавший саундтрек также и к следующей части культовой серии, однако музыка с Грув стрит все же популярнее.

Pac-Man (1980)

Оригинальная музыкальная тема из Пакмана

Песня Бакнера и Гарсии под названием Pac-Man Fever, основанная на оригинальном саундтреке из игры, после выхода попала на девятое место в чартах Billboard Hot 100 и уже через год получила золотой сертификат за более чем 1 млн проданных пластинок.

Minecraft (2011)

Одна из тех игр, каждая из композиций которой, пожалуй, заслуживает место в этом списке. Все они были написаны немецким музыкантом и саунд-дизайнером Дениэлем Розенфелдом под псевдонимом С418. Ему удалось подобрать идеальные мотивы, что безусловно сыграли свою роль в потрясающем успехе игры. Мы выбрали композицию сугубо из собственных субъективных предпочтений, а вам рекомендуем самостоятельно ознакомиться с полным списком мелодий из этой замечательной игры.

The last of Us (2013)

История, которая завоевала сердца миллионов игроков со всего мира была подкреплена действительно чувствительной и классной музыкой. Композитору Густаво Сантаолайе однозначно удалось дополнить и без того шикарную атмосферу игры своим саундтреком.

Tetris (1984)

Прежде всего следует отметить, что настоящее название мелодии, которая стала музыкальным сопровождением Тетриса – "Коробейники" (мелкие торговцы), и оригинальная мелодия была заимствована у древнерусской народной песни, что в свою очередь была создана на основе поэмы Николая Некрасова 1861 года. Что еще важнее, она славится своим медленно растущим темпом, который идеально соответствует динамичному увеличению сложности в этой известной игре-головоломке.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Трудно вспомнить более эпический саундтрек, чем у Skyrim. Главную композицию под названием Dragonborn, написанную Джереми Соулом, записывали 3 раза, каждый раз используя голоса 30 человек, таким образом на финальной записи звучит 90 голосов и когда они сходятся в унисон мурашки по телу указывают на то, что композитору удалось передать частичку эпичности мира Скайрима.

The Witcher 3: Wild Hunt (2014)

Если какая-то композиция и может посоревноваться с песней о Довакине в эпичности, то это однозначно главная музыкальная тема одной из лучших игр, когда-либо сделанных. Sword of Destiny авторства Марцина Пшибеловича и Персиваля Шутенбаха заслужено занимает место в нашем списке.

DOOM (1993)

Музыканту Роберту Принсу удалось создать идеальную композицию для такой брутальной игры как DOOM. Музыка идеально заряжает энергией и придает мотивации для уничтожения полчищ инопланетных врагов.

Angry Birds (2009)

Написанная известным диджеем и электронным музыкантом Стивом Аоки тема из мегапопулярной игры, кажется, могла бы стать популярной и самостоятельно, ведь ее мотив надолго остается в голове.

Street Fighter II (1991)

В игре было несколько разных композиторов, среди которых Йоко Шимомура, Исао Абэ и Ёсихиро Сакагучи, а каждый из 8 героев имел собственную музыкальную тему. Среди всех них больше всего выделяется мелодия авторства Йоко Шимомуры посвященная персонажу Гайлу (военному), ее до сих пор можно часто услышать в подборках мемов и видео на YouTube.

Sonic the Hedgehog (1991)

Главный саундтрек из классической игры о синем еже

Директор Sega Фуджио Минегиши во времена разработки оригинальной игры имел связи с музыкальной индустрией и предложил своему другу Юзю Каяма написать саундтрек. Однако в Sonic Team посчитали, что музыка Каямы не подойдет, и вместо него позвали Масато Накамуру – басиста и автора песен группы Dreams Come True. Чтобы придумать мелодию Накамура для ознакомления с игрой использовал только концептуальные изображения и в целом написал саундтрек на максимально раннем этапе разработки. Он отнесся к Сонику как к фильму и создал музыку вокруг атмосферы, которую испытывал смотря на зарисовки будущих сцен игры.

Super Mario Bros. (1985)

При авторстве Кодзи Кондо, саундтрек к Super Mario Bros. стал одной из самых узнаваемых мелодий в мире только добавив популярности игре. Мелодия игры была создана с намерением, чтобы короткие музыкальные сегменты могли бесконечно повторяться во время одного и того же игрового процесса, не вызывая скуки. Саундтрек Кондо к Super Mario Bros. получил всемирное признание и является самым известным саундтреком для видеоигр в истории, а в какой-то момент даже был самым продаваемым рингтоном для мобильных телефонов.

The Legend of Zelda (1986)

Еще одна работа Кондо также стала культовой. Композитор создал четыре основные фоновые музыкальные темы для первой игры серии, а тему потустороннего мира по популярности можно сравнить с главной темой Super Mario Bros.