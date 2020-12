Коли ми говоримо про те, наскільки вдалою вийшла гра, музика зачасту відіграє далеко не останню роль. Деякі саундтреки врізаються в пам'ять надовго, можливо навіть на довше, аніж сама гра.

Саундтреки до відеоігор пройшли довгий шлях, починаючи від 8-бітних звуків з минулого та закінчуючи оркестрами та сучасною електронщиною. Часто музика відіграє ключову роль в грі та допомагає зануритись в атмосферу того, що відбувається навколо, а іноді ж може ніяк не впливати на враження від геймплею, проте надовго засісти у пам'яті та так, що потім наспівуєш її більше часу, ніж, власне, провів у грі. Ми на Games24 постарались пригадати для вас найвідоміші саундтреки з відеоігор.

Mafia: The city of Lost Heaven (2002)

Легендарна місія з не менш легендарним музичним супроводом

Будь-який шанувальник цієї безперечно культової гри впізнає мелодію з перших нот. Її популярність зумовлена не лише прикольним та приставучим мотивом, а й тим, що на думку багатьох геймерів вона зовсім не підходила під події на екрані, що лише додало їй меметичності та впізнаваності.

Max Payne 2: The fall of Max Payne (2003)

Мелодія, написана композиторами Керці Хатаккою та Кіммо Каясто і виконана скрипалем відомого гурту Apocalyptyca, сповнена болю та страждань і саме тому ідеально підходить для трагічної історії поліціянта Макса Пейна.

GTA: San Andreas (2004)

Oh, shit, here we go again. Музична тема, що не потребує представлень. Слід лише нагадати, що її автором був музикант Майкл Хантер який написав саундтрек також і до наступної частини культової серії, проте музика з Грув стріт все-таки популярніше.

Pac-Man (1980)

Оригінальна музична тема з Пакмену

Пісня Бакнера та Гарсії під назвою Pac-Man Fever, заснована на оригінальному саундтреці з гри, після виходу потрапила на 9-е місце в чартах Billboard Hot 100 і вже за рік отримала золотий сертифікат за понад 1 мільйон проданих платівок.

Minecraft (2011)

Одна з тих ігор, кожна з композицій якої, мабуть, заслуговує на місце у цьому списку. Всі вони були написані німецьким музикантом та саунд-дизайнером Деніелем Розенфелдом під псевдонімом С418. Йому вдалося підібрати ідеальні мотиви, які безумовно зіграли свою роль у приголомшливому успіху гри. Ми вибрали композицію суто з власних суб'єктивних вподобань, а вам рекомендуємо самостійно ознайомитись з повним списком мелодій з цієї чудової гри.

The last of Us (2013)

Історія, яка завоювала серця мільйонів гравців з усього світу була підкріплена справді чутливою та класною музикою. Композиторові Густаво Сантаолайя абсолютно точно вдалося доповнити й без того шикарну атмосферу гри своїм саундтреком.

Tetris (1984)

Перш за все слід зазначити, що справжня назва мелодії, що стала музичним супроводом Тетрісу – "Коробейники" (мілкі торговці), і оригінальна мелодія була запозичена у давньоруської народної пісні, що своєю чергою була створена на основі поеми Миколи Некрасова 1861 року. Що ще важливіше, вона славиться своїм повільно зростаючим темпом, який ідеально відповідає динамічному збільшенню складності у цій відомій грі-головоломці.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Важко пригадати більш епічний саундтрек, аніж той, що має Skyrim. Голову композицію під назвою Dragonborn, написану Джеремі Соулом, записували 3 рази, кожен раз використовуючи голоси 30 людей, таким чином на фінальному записі звучить 90 голосів і коли вони сходяться в унісон мурахи по тілу вказують на те, що композитору вдалося передати частинку епічності світу Скайріму.

The Witcher 3: Wild Hunt (2014)

Якщо якась композиція і може позмагатись з піснею про Довакіна у епічності, то це абсолютно точно головна музична тема однієї з кращих ігор, коли-небудь зроблених. Sword of Destiny за авторства Марціна Пшибеловіча та Персіваля Шутенбаха заслужено посідає місце у нашому списку.

DOOM (1993)

Музиканту Роберту Прінсу вдалося створити ідеальну композицію для такої брутальної гри як DOOM. Музика ідеально заряджає енергією та додає мотивації для знищення полчищ інопланетних ворогів.

Angry Birds (2009)

Написана відомим діджеєм та електронним музикантом Стівом Аокі тема з мегапопулярної гри, здається, могла б стати популярною і самотужки, адже її мотив надовго залишається в голові.

Street Fighter II (1991)

У грі було кілька різних композиторів, серед яких Йоко Шимомура, Ісао Абе та Йосіхіро Сакагучі, а кожен з 8 героїв мав власну музичну тему. Серед всіх них найдужче виділяється мелодія авторства Йоко Шимомури присвячена персонажеві Гайлу (американському військовому), її й досі можна часто почути в підбірках мемів та відео на YouTube.

Sonic the Hedgehog (1991)

Головний саундтрек з класичної гри про синього їжачка

Директор Sega Фуджіо Мінегіші на час розробки оригінальної гри мав зв'язки з музичною індустрією і запропонував своєму другу Юзю Каямі написати саундтрек. Однак у Sonic Team вважали, що музика Каями не підійде, і замість нього покликали Масато Накамуру, басиста та автора пісень групи Dreams Come True. Щоб вигадати мелодію Накамура для ознайомлення з грою використовував лише концептуальні зображення та в цілому написав саундтрек на максимально ранньому етапі розробки. Він поставився до Соніка як до фільму і створив музику навколо атмосфери, яку відчував дивлячись на замальовки майбутніх сцен гри.

Super Mario Bros. (1985)

За авторства Кодзі Кондо, саундтрек до Super Mario Bros. став однією з найбільш впізнаваних мелодій у світі лише додавши популярності грі. Мелодія гри була створена з наміром, щоб короткі музичні сегменти могли нескінченно повторюватися під час одного і того ж ігрового процесу, не викликаючи нудьги. Саундтрек Кондо до Super Mario Bros. отримав всесвітнє визнання і є найвідомішим саундтреком для відеоігор в історії, а у якийсь момент вона навіть була найбільш продаваним рингтоном для мобільних телефонів.

The Legend of Zelda (1986)

Ще одна робота Кондо також стала культовою. Композитор створив чотири основні фонові музичні теми для першої гри серії, а тему потойбічного світу за популярністю можна зрівняти з головною темою Super Mario Bros.