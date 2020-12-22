Деякі видовищні моменти назавжди залишаться в пам'яті глядачів та гравців, тож щоб увічнити кращі з них Valve створили низку пам'ятних графіті на змагальних картах. Представляємо вашій увазі п'ятірку графіті, які увіковічили в CS: GO.

Багато гравців в CS: GO знають про те, що іноді Valve створюють спеціальні графіті, присвячені особливим та яскравим моментам. Games24 розповість вам історію кожного з них.

Читайте також Ви точно чули цю мелодію: 15 найвідоміших оригінальних саундтреків з відеоігор

Olofmeister on fire

Графіті присвячене Olofmeister / скріншот з гри CS: GO

Дебютне графіті в CS: GO було додано у 2014 році. Його отримав тоді ще гравець колективу Fnatic – Олоф "olofmeister" Кайбер. У півфіналі ESL One: Cologne 2014, за рахунку 14-14, Team Dignitas заплентили бомбу на точці В і були в кроці від перемоги в раунді, а значить і від ймовірної перемоги в грі. Гравець Dignitas Ніколай "device" Рідтц кинув коктейль Молотова на місце закладання бомби, але olofmeister проігнорував це та продовжив розмінування і ціною власного життя знешкодив бомбу та виграв раунд для своєї команди. В результаті Overpass шведи виграли зі слизьким рахунком 16:14, тим самим пробившись в гранд-фінал. У фіналі вони поступилися Ninjas in Pyjamas і вдовольнились лише срібними медалями, але за цей хайлайт Олоф отримав увіковічення в грі.

Легендарний момент Olofmeister

Залазити на поруччя заборонено!

Olofmeister дійсно легендарний гравець. Адже після ще одного епізоду з його участю Valve знову не втрималися і додали в гру ще одне графіті, і знову на мапі Overpass.

Залазити на поруччя заборонено! / скріншот з гри CS: GO

Причиною цього, став скандал у який була втягнута все та ж тодішня команда Олафа – Fnatic. Гравці шведського колективу знайшли підсадку, якій буквально неможливо було опиратись, з огляду на те, що гравець, який використовував цей "буст", бачив своїх опонентів крізь текстуру, у той час, коли його, м'яко кажучи, було дуже складно помітити.

Цей трюк не був фактично заборонений, проте і дозволеним його назвати не можна, адже за правилами гри заборонено використовувати баги, які дозволяють бачити крізь текстури. До слова поле зору, яке ставало доступне з цієї точки, дозволяло CT мати повну перевагу, через те, що вони бачили заздалегідь чи хочуть терористи йти на точку B чи готуються до захоплення точки А.

Буст (в CS: GO) – підсадка. Так називають момент, коли гравець допомагає товаришу по команді зайняти більш вигідну позицію підсадивши його кудись чи просто залишаючись на місці під ним, що дає першому своєрідну перевагу у розширенні поля зору.

У чвертьфіналі DreamHack Winter 2014 на третій карті, граючи проти Team LDLC за сторону терористів, Fnatic змогли взяти лише три раунди. Після цього вони перейшли за CT і програли пістолетний раунд. Перебуваючи за крок від вильоту з турніру, шведи пішли на крайні міри та пустили в хід свою секретну зброю – саме цю підсадку.

Таким чином вони змогли виграти всі раунди та перемогти опонентів з рахунком 16-13. Французів, звичайно ж, не влаштував той факт, що вони, ведучи з рахунком 13-3, програли, внаслідок чого вони запросили перегравання другої половини матчу через використання багу з боку Fnatic. Організатори погодилися з тим, що цю частину необхідно переграти, а Fnatic, збентежені гнівом спільноти в їх сторону, своєю чергою відмовилися від участі в турнірі та покинули його без перегравання.

Вся друга половина гри Fnatic проти Team LDLC та використання багу

Пізніше Valve прибрали цей баг, а на пам'ятне місце додали графіті з написом "Geländer übersteigen verboten!", що з німецької перекладається як "Залазити на поруччя заборонено!".

Крилате AWP

Ще одне графіті з'явилося на карті Mirage після неймовірного перформансу від Марсело "coldzera" Давіда. На початку 2016 року бразильська п'ятірка, що виступала під тегом Luminosity Gaming ще не була відома широкій аудиторії. Але вже тоді серед її гравців виділявся coldzera, котрого пізніше двічі визнавали найкращим гравцем світу.

Крилате AWP coldzera / скріншот з гри CS: GO

У турнірі MLG Major Columbus 2016 Team Liquid вийшли в півфінал проти Luminosity Gaming. На першій карті, Mirage за рахунку 9-15 на користь Team Liquid бразильці були за крок від поразки. Liquid прийняли рішення в повному складі вийти на точку B, де якраз знаходився лише один гравець – coldzera. Здавалося б це 100% перемога американської команди у раунді, а значить і на карті, проте Марсело так не вважав. Представник LG не розгубився, зробив перший мінус, використовуючи зум, після чого неймовірним чином вбив двох противників одразу в стрибку без прицілу, а на завершення зробив іще один фраг, також не використовуючи приціл.

Шедевр від coldzera

Після цього Luminosity Gaming взяли ще 9 раундів поспіль і здобули перемогу на мапі Mirage в першому овертаймі з рахунком 19-15. До речі, турнір вони також виграли, а їх приз склав $ 500,000. Не оцінити внесок бразильця в цю перемогу просто неможливо. За цим моментом спостерігали сотні тисяч глядачів, а після півфіналу MLG Columbus 2016 ролик з coldzera розійшовся по всім кіберспортивним порталам. Valve не залишились осторонь і увіковічили цей хайлайт за допомогою графіті.

Малюнок настільки сподобався Марсело, що той навіть зробив собі таке татуювання на правій руці.

Татуювання Марсело / зображення thescoreesports

Янгол смерті

Янгол смерті на карті Сache / скріншот з гри CS: GO

На черзі ще одне графіті, що в підсумку стало татуюванням. На ESL One Cologne 2016 у півфіналі зійшлися Team Liquid і Fnatic. У 14 раунді українець Олександр "s1mple" Костилєв, що тоді представляв американський колектив Team Liquid, залишився один проти двох гравців суперників – dennis та KRIMZ.

Перебуваючи на точці B, s1mple, зістрибнув з позиції "heaven" (рай) і вбив dennis за допомогою снайперської гвинтівки AWP ноускопом. Коли всі глядачі та й коментатори дуже здивувалися цьому моменту, Олександр перевершив їх очікування, зробивши друге вбивство з AWP також без допомоги прицілу. Примітним у другому вбивстві було те, що KRIMZ знаходився далеко від українського кіберспортсмена і той міг використати приціл, щоб убити опонента. Замість цього s1mple ризикнув і здійснив постріл ноускопом. Ризик виявився виправданим, а скарбничка легендарних моментів в CS: GO поповнилась.

Ноускоп (No Scope) – без прицілу – так називають момент, коли гравець здійснює вбивство зі снайперської зброї без входження в режим прицілювання.

Шедевральні постріли s1mple (бережіть вуха)

Олександр взяв приклад з Марсело та теж зробив татуювання з малюнком пам'ятного графіті.

Татуювання Олександра / зображення partoviaextrem.blogspot

200 IQ граната від Dosia

Графіті присвячене Dosia / скріншот з гри CS: GO

Під час фіналу PGL Krakow Major 2017, де Gambit Esports протистояли гравцям з Immortals. На третій карті, якою була Inferno, Gambit повністю домінували над своїми опонентами. За рахунку 9-1 бразильці змогли виграти другий раунд у СНД команди, проте Dosia не розгубився і зміг компенсувати його двома відібраними життями та зіпсованою економікою суперника.

Креатив Михайла Столярова

Коли Immortals поставили бомбу на А і залишилися втрьох проти двох гравців з Gambit і було ясно, що Zeus і Dosia будуть сейвити зброю, гравці атаки зіграли пасивно і сховалися в кутку для того, щоб врятуватися від бомби, не покидаючи точку аби також не втратити зброю. Михайло Столяров прочитав цей момент і вирішив покарати своїх опонентів, кинувши в той кут гранату.

Залишивши опонентам 43 і 48 HP, Dosia відступив, а вже через кілька секунд вибухнула бомба, яка довершила справу Досі. В результаті з трьох гравців, у вцілілих залишився лише один, а цей розумний трюк від Михайла допоміг завдати великої шкоди економіці противників і зміцнити домінацію Gambit на карті.

Бонус

Вулиця Адама

Вулиця Адама / скріншот з гри CS: GO

Adam "friberg" Friberg, який виступав за Ninjas in Pyjamas майже 5 років, відомий своєю агресивною і ефективною грою на "банані" на карті Inferno, завдяки чому вулиця отримала відповідну назву. Шведський кіберспортсмен неодноразово робив мультикілли на цій позиції, та домінував над суперниками, через що Valve вирішили додати на одну зі стін табличку з надписом "Via Adamo", який з італійської перекладається як "Вулиця Адама".

Найкращі моменти Адама в кар'єрі, більшість з яких якраз відбулись на "банані"

Чотири AWP в атаці

Графіті присвячене команді Fnatic / зображення eyesports

Єдине графіті, яке присвячене не окремому гравцеві, а цілій команді було додано на честь шведів з Fnatic. У гранд-фіналі турніру ESL One Cologne 2015 вони зустрілися з не менш легендарною французькою командою Team EnVyUs, і на вже першій карті, якою стала Dust 2, запеклий бій за мап поїнт затягнувся до овертаймів. За рахунку 17:15 шведи вирішили зробити противникам "сюрприз" та купили 4 снайперських гвинтівки AWP.

План спрацював блискуче і вже на перших секундах раунду був ліквідований гравець суперників, а незабаром виграний і сам раунд. Перша карта закінчилася перемогою Fnatic з рахунком 19:15, а вже на наступній мапі, якою стала Cobblestone французи не змогли зібратися і поступилися 7:16. В результаті Fnatic виграли ESL One: Cologne 2015 і заробили $ 100,000.

Той самий раунд шведської команди

На жаль, 11 жовтня 2017 року Valve додали в CS: GO нову версію популярної карти й на ній графіті було прибрано.

Ейс від Dev1ce

Випадок, що стався у фіналі недавнього турніру IEM Global Challenge 2020. Гравець колективу Astralis Ніколай "device" Рідтц приніс своїй команді перемогу над Team Liquid видовищним "ейсом", включно з подвійним вбивством одним пострілом, а під кінець ще й згорів від кинутого ворогами коктейлю Молотова.

Ейс (в CS: GO) – вбивство п'яти суперників в одному раунді одним гравцем.

Неймовірна гра Dev1ce у фіналі IEM Global Challenge 2020

Представники клубу звернулися у твіттері до розробників CS: GO з Valve з проханням присвятити нове графіті цьому моменту.

Любий Санта, також відомий як розробники CS: GO, ми знаємо, що це був не мейджор, але ви могли б зробити одного снайпера дуже щасливим, намалювавши невеличке графіті біля машини на Dust2. З повагою, Astralis, – сказано у повідомленні.