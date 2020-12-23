День народження NAVI: 11 років організації та шоу-матч за участю всіх зірок
Організація NAVI відзначила свій день народження святковим стрімом. У рамках цієї події пройшло два шоу-матчі у CS:GO та Dota 2 за участю всіх зірок цієї команди.
Організація Natus Vincere вчора відзначила свій 11 день народження, святковий стрім проходив на їх офіційному каналі на платформі Twitch. Шанувальники NAVI побачили дуже цікаві шоу-матчі за участю всіх головних зірок організації.
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Головною подією цього святкового стріму став шоу-матч між командами Євгена "HarisPilton" Золотарьова (CEO NAVI) та Олександра "ZeroGravity" Кохановського (співзасновник організації). Змагання проходило за золотий ланцюжок з логотипом Natus Vincere. Склади команди були наступними:
Team ZERO:
- ZeroGravity
- ceh9
- XBOCT
- Edward
- Dendi
Team CEO:
- HarisPilton
- s1mple
- Iceberg
- ALWAYSWANNAFLY
- m0NESY / Evelone
Матчі проходили у форматі лану, лише HarisPilton та m0NESY не змогли особисто відвідати цю подію та грали з дому. Коментаторами цих поєдинків стали Tafa, LENINIW, Goblak та Olsior. Також чимало інших кіберспортивних зірок відвідало день народження організації Natus Vincere.
Перший матч проходив у відеогрі Dota 2, там перемогу здобула команда Team CEO, за яку у цьому поєдинку виступав m0NESY. Матч завершився вже на 33 хвилині, переможці мали перевагу у 30 тисяч золота.
Дивіться найкращі моменти матчу з Dota 2 – відео
У дисципліні CS:GO перемогу також здобула команда Team CEO, але у цій грі замість m0NESY виступив Evelone. Матч проходив на мапі Dust 2, а завершився з рахунком 16:10. Найкращими за статистичними показниками були Edward, Evelone та s1mple.
Дивіться найкращі моменти матчу з CS:GO – відео
Natus VincereУкраїнська кіберспортивна організація, яка була заснована у 2009 році. Представники цієї команди неодноразово перемагали на масштабних турнірах у різноманітних дисциплінах. Організація NAVI є однією з найпопулярніших у світі. Зараз в організації є підрозділи у таких дисциплінах: Dota 2, CS:GO, PUBG, PUBG Mobile, Quake Champions, Fortnite, Apex Legends та Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
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