Організація NAVI відзначила свій день народження святковим стрімом. У рамках цієї події пройшло два шоу-матчі у CS:GO та Dota 2 за участю всіх зірок цієї команди.

Організація Natus Vincere вчора відзначила свій 11 день народження, святковий стрім проходив на їх офіційному каналі на платформі Twitch. Шанувальники NAVI побачили дуже цікаві шоу-матчі за участю всіх головних зірок організації.

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Головною подією цього святкового стріму став шоу-матч між командами Євгена "HarisPilton" Золотарьова (CEO NAVI) та Олександра "ZeroGravity" Кохановського (співзасновник організації). Змагання проходило за золотий ланцюжок з логотипом Natus Vincere. Склади команди були наступними:

Team ZERO:

ZeroGravity

ceh9

XBOCT

Edward

Dendi

Team CEO:

HarisPilton

s1mple

Iceberg

ALWAYSWANNAFLY

m0NESY / Evelone

Матчі проходили у форматі лану, лише HarisPilton та m0NESY не змогли особисто відвідати цю подію та грали з дому. Коментаторами цих поєдинків стали Tafa, LENINIW, Goblak та Olsior. Також чимало інших кіберспортивних зірок відвідало день народження організації Natus Vincere.

Перший матч проходив у відеогрі Dota 2, там перемогу здобула команда Team CEO, за яку у цьому поєдинку виступав m0NESY. Матч завершився вже на 33 хвилині, переможці мали перевагу у 30 тисяч золота.

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У дисципліні CS:GO перемогу також здобула команда Team CEO, але у цій грі замість m0NESY виступив Evelone. Матч проходив на мапі Dust 2, а завершився з рахунком 16:10. Найкращими за статистичними показниками були Edward, Evelone та s1mple.

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