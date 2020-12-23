Підтримка на Kickstarter: відомі суми, які користувачі пожертвували розробникам відеоігор
Геймери на платформі Kickstarter пожертвували розробникам відеоігор майже 23 мільйони доларів за 2020 рік. Найкращою за цим показником стала гра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.
Аналітики з порталу Polygon опублікували результати цікавого дослідження. Експерти з цього порталу підрахували, які суми користувачі пожертвували розробникам відеоігор на платформі Kickstarter.
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За 2020 рік користувачі на платформі Kickstarter пожертвували 22,9 мільйона доларів розробникам. Це найкращий показник з 2015 року, тоді геймери задонатили 41,5 мільйона доларів. Загалом стрибок у цьому році відбувся значний:
- 2015 – 41,5 мільйона доларів
- 2016 – 17,6 мільйона доларів
- 2017 – 17,25 мільйона доларів
- 2018 – 15,8 мільйона доларів
- 2019 – 16,3 мільйона доларів
- 2020 – 22,9 мільйона доларів
Найбільшу підтримку від користувачів отримав проєкт Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 4,6 мільйона доларів. Це гра у жанрі RPG від японської студії Rabbit & Bear Studios, вихід якої заплановано лише на 2022 рік. На другій сходинці також гра від розробників з Японії – The Wonderful 101: Remastered. На розробку цієї відеогри шанувальники задонатили понад 2 мільйони доларів
Проєкти, що найкраще фінансувалися на платформі Kickstarter у 2020 році:
- Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 4,6 мільйона доларів
- The Wonderful 101: Remastered – 2,3 мільйона доларів
- Pathfinder: Wrath of the Righteous – 2 мільйони доларів
- Sea of Stars – 1,26 мільйона доларів
- Kindred Fates – 685 тисяч доларів
- My Time At Sandrock – 524 тисячі доларів
- Venus Blood Hollow – 363 тисячі доларів
- Anstoss 2022 – 300 тисяч доларів
- Curse of the Sea Rats – 295 тисяч доларів
- The Last Faith – 280 тисяч доларів
Дивіться геймплейний трейлер відеогри Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – відео
KickstarterПортал для фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу (добровільна пожертва). Всього на сайті представлено 13 різноманітних категорій для пожертв. Дана платформа існує з 2009 року та допомогла зібрати кошти вже майже на 500 тисяч проєктів. Kickstarter не претендує на право власності на проєкти чи роботи, які розміщенні на цьому порталі. Найбільшу суму в історії цієї платформи вдалося зібрати Pebble Time (розумний годинник) – понад 20 мільйонів доларів.
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