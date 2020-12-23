Геймери на платформі Kickstarter пожертвували розробникам відеоігор майже 23 мільйони доларів за 2020 рік. Найкращою за цим показником стала гра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Аналітики з порталу Polygon опублікували результати цікавого дослідження. Експерти з цього порталу підрахували, які суми користувачі пожертвували розробникам відеоігор на платформі Kickstarter.

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За 2020 рік користувачі на платформі Kickstarter пожертвували 22,9 мільйона доларів розробникам. Це найкращий показник з 2015 року, тоді геймери задонатили 41,5 мільйона доларів. Загалом стрибок у цьому році відбувся значний:

2015 – 41,5 мільйона доларів

2016 – 17,6 мільйона доларів

2017 – 17,25 мільйона доларів

2018 – 15,8 мільйона доларів

2019 – 16,3 мільйона доларів

2020 – 22,9 мільйона доларів

Найбільшу підтримку від користувачів отримав проєкт Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 4,6 мільйона доларів. Це гра у жанрі RPG від японської студії Rabbit & Bear Studios, вихід якої заплановано лише на 2022 рік. На другій сходинці також гра від розробників з Японії – The Wonderful 101: Remastered. На розробку цієї відеогри шанувальники задонатили понад 2 мільйони доларів

Проєкти, що найкраще фінансувалися на платформі Kickstarter у 2020 році:

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – 4,6 мільйона доларів The Wonderful 101: Remastered – 2,3 мільйона доларів Pathfinder: Wrath of the Righteous – 2 мільйони доларів Sea of Stars – 1,26 мільйона доларів Kindred Fates – 685 тисяч доларів My Time At Sandrock – 524 тисячі доларів Venus Blood Hollow – 363 тисячі доларів Anstoss 2022 – 300 тисяч доларів Curse of the Sea Rats – 295 тисяч доларів The Last Faith – 280 тисяч доларів

Дивіться геймплейний трейлер відеогри Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – відео