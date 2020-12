Эксперты из портала Digital Foundry назвали свой рейтинг видеоигр с лучшей графикой за 2020 год. Также журналисты выделили отдельно несколько интересных проектов.

Специалисты из Digital Foundry на своем youtube-канале опубликовали очень интересное видео. Журналисты составили свой рейтинг видеоигр с лучшей графикой.

В топ могли попасть только видеоигры, которые вышли в 2020 году или проекты, которые получили глобальные обновления в этом же году. Также учитывались игры, которые выходили только на PC, Xbox и PlayStation. Всего журналисты выделили 9 видеоигр, а каждый проект получил свое место в этом рейтинге.

Рейтинг видеоигр с лучшей графикой от Digital Foundry:

Cyberpunk 2077 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Microsoft Flight Simulator Half-Life: Alyx The Last of Us Part II Demon's Souls Doom Eternal Ori and The Will of the Wisps Minecraft RTX

Журналисты этого портала считают Cyberpunk 2077 самой красивой игрой в 2020 году. Им понравился масштаб и детализация видеоигры, а также использование ретрейсинга для глобального освещения. Специалисты отметили, что первое место получила только версия этой игры для PC. Marvel's Spider-Man: Miles Morales хвалят за ретрейсинг в открытом мире, потому что отражение здесь видно издалека. Также журналистам понравилась новая система рендера волос в этом проекте. Microsoft Flight Simulator отмечают за реалистичные и детализированные самолеты, а также Землю в масштабе 1:1.

Half-Life: Alyx называют одним из лучших проектов для систем VR. The Last of Us Part II хвалят за прекрасную работу разработчиков этой видеоигры. Журналистам понравились масштабные локации, модели персонажей и освещения в игре. В ремейке Demon's Souls отмечают впечатляющую работу с освещением и тесселяцией, а также очень быстрые загрузки. DOOM Eternal хвалят за детализированные текстуры и геометрию уровней, а Ori and The Will of the Wisps прекрасно демонстрирует возможности игрового движка Unity. Видеоигра Minecraft в этом году получила поддержку трассировки лучей и стала выглядеть впечатляюще, но технически это уже старый проект.

