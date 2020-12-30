Женщина записывала реплики своего мужа во время матчей в Dota 2, а затем написала несколько стихотворений. Работы выполнены в стиле канадской поэтессы Рупи Каур.

На reddit пользователь с никнеймом TsenrEIohC поделился интересной историей, а точнее, стихами своей жены. Пост понравился другим пользователям: почти 5,5 тысяч лайков и более 200 комментариев меньше чем за день.

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Женщина записывала фразы мужа, которые он использовал во время матчей в Dota 2. Также жена создала несколько иллюстраций для своих работ. Стихи написаны в стилистике канадской поэтессы Рупи Каур. Для этой авторки характерны следующие признаки: краткий формат, отсутствие рифмования (белый стих) и визуализация своих работ.

Рупи Каур – молодая, но всемирно известная писательница. Родилась она в Индии, но со временем ее семья эмигрировала в Канаду. Рупи часто путешествует и проводит различные семинары и выступления. Известность ей принес поэтический сборник "Молоко и мед".

Оригинал от Рупи Каур

депрессия молчаливая

ты никогда не услышишь, что она идет

и вдруг это

громкий голос в твоей голове / фотография с официальной страницы Рупи Каур в фейсбуке

Варианты от жены дотера

ты нужен был нам ранее

мы бы не проиграли

линию

это конец

я должен –

попрощаться со своим MMR / reddit





он не ушел

куда ты пытаешься уйти?

иди, иди, иди

так – ты умер

оно того стоит?

довольно умирать в одиночку / reddit

ты издеваешься...?

а-а-а, я умер

я живой

черт

нужен телепорт / reddit

забайти их

выглядит сочно

я здесь

это моя любимая часть

возьми манго / reddit