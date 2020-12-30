Поэзия с Dota 2: женщина написала стихи на основе фраз, которые использовал ее муж во время игры
Женщина записывала реплики своего мужа во время матчей в Dota 2, а затем написала несколько стихотворений. Работы выполнены в стиле канадской поэтессы Рупи Каур.
На reddit пользователь с никнеймом TsenrEIohC поделился интересной историей, а точнее, стихами своей жены. Пост понравился другим пользователям: почти 5,5 тысяч лайков и более 200 комментариев меньше чем за день.
Интересно Эбби, Элли и Джонни Сильверхенд: известны лучшие персонажи видеоигр в 2020 году
Женщина записывала фразы мужа, которые он использовал во время матчей в Dota 2. Также жена создала несколько иллюстраций для своих работ. Стихи написаны в стилистике канадской поэтессы Рупи Каур. Для этой авторки характерны следующие признаки: краткий формат, отсутствие рифмования (белый стих) и визуализация своих работ.
Оригинал от Рупи Каур
депрессия молчаливая
ты никогда не услышишь, что она идет
и вдруг это
громкий голос в твоей голове / фотография с официальной страницы Рупи Каур в фейсбуке
Варианты от жены дотера
ты нужен был нам ранее
мы бы не проиграли
линию
это конец
я должен –
попрощаться со своим MMR / reddit
он не ушел
куда ты пытаешься уйти?
иди, иди, иди
так – ты умер
оно того стоит?
довольно умирать в одиночку / reddit
ты издеваешься...?
а-а-а, я умер
я живой
черт
нужен телепорт / reddit
забайти их
выглядит сочно
я здесь
это моя любимая часть
возьми манго / reddit
Dota 2Многопользовательская видеоигра, выпущенная компанией Valve в 2011 году. В игре соревнуются 2 команды по 5 игроков в каждой. Геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. Главной задачей является уничтожение вражеского лагеря (базы).
Поделиться новостью
-
Праздничный баг с Assassin's Creed Valhalla: главный герой постоянно пьянеет30 декабря , 19:03
-
Лучшие моды для игр за 2020 год: кооператив для S.T.A.L.K.E.R. и продолжение The Witcher 324 декабря , 18:50
-
Интересная пасхалка в GTA Online: геймеры нашли известное мифологическое существо – видео26 декабря , 11:50