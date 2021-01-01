Узнайте какие игры стали победителями в 12 категориях и кому достался титул лучшей игры 2020 года, по версии портала PC Gamer. Подробнее – в материале.

Одно из самых популярных и старейших изданий о видеоиграх – журнал PC Gamer на своем сайте опубликовал список лучших игр 2020 года.

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Лучшая поддержка игры

Final Fantasy XIV

Постер игры Final Fantasy XIV / изображение playstation.com

MMO RPG, события которого разворачиваются в мире Final Fantasy вышло еще в далеком 2010 году, а его поддержка завершилась в 2012. Однако в бурном 2020 году разработчики из Squere Enix удивили всех поклонников выпуском крупного обновления 5.4, что принесло в игру много нового контента и существенные изменения различных аспектов геймплея. Именно за этот патч, игра и получила награду в номинации.

Лучший экшн

Hades

Постер игры Hades / изображение nintendo

Если победитель в предыдущей категории мог удивить поклонников WOW, которые тоже получили масштабное дополнение Shadowlands, то в этой категории никаких споров возникнуть не должно. Hades – разработанная и выпущенная Supergiant Games, получила очень теплый прием среди геймерской общественности и критиков.

Геймплей игры Hades

Игра основана на греческой мифологии и рассказывает нам о приключениях Загрея (сына Аида), который пытается бежать из подземного царства и добраться до Олимпа. Процедурно генерируемый мир, умные механики, хорошо проработанные персонажи и захватывающий боевой процесс сделали эту игру одной из лучших в 2020 году.

Лучший Roguelike

Spelunky 2

Постер игры Spelunky 2 / изображение Steam

В отличие от большинства изданий, PC Gamer решили не давать несколько наград одним и тем же играм, именно поэтому в категории "Лучший Roguelike" победу получила не Hades, а Spelunky 2 – 2D-платформер, где игрок берет на себя контроль над девушкой Аной, которая прилетела на Луну, чтобы найти своих пропавших родителей. Для достижения цели героине придется продвигаться смертоносными подземными пещерами, заполненными врагами и ловушками и собирать различные сокровища, призванные облегчить ее путь.

Лучшая приключенческая игра

Paradise Killer

Постер игры Paradise Killer / изображение Steam

Мистическая видеоигра, разработанная британской студией Kaizen Game Works. В ней игрок исследует райский остров, пытаясь раскрыть тайну загадочного убийства.

Геймплей игры Paradise Killer

Лучшая кооперативная игра

Phasmophobia

Постер игры Phasmophobia / изображение Steam

Игра в жанре хоррора, что наделала шума не только в Steam, но и в домах игроков, которые ее приобрели. Особенно весело играть в компании друзей, ведь игроки берут на себя роли охотников за привидениями, которые исследуют тот или иной дом в поисках паранормальной активности. К тому же игра использует технологию распознавания речи, так что, допустим, призрак, живущий в доме, среагирует на разговор игроков в голосовом чате.

Лучшая карточная игра

Monster Train

Постер игры Monster Train / изображение itc.ua

Приключенческая карточная игра с более чем 200 картами, множеством артефактов и массой апгрейдов для любой карты в вашей колоде. Такое разнообразие делает каждый поединок незабываемым и интересным для любителей мыслить стратегически.

Геймплей игры Monster Train

Лучшие инновации

Microsoft Flight Simulator

Постер игры Microsoft Flight Simulator / изображение itc.ua

Каждый в детстве мечтал о видеоигре в которой сможет увидеть знакомые места, а может и даже собственный дом. Microsoft Flight Simulator – именно та игра, что может сделать это возможным, ведь в качестве карты в игре выступает весь земной шар. Если вы всегда мечтали почувствовать себя пилотом гражданской авиации или просто решили путешествовать виртуально, покуда повсюду карантин – смело покупайте этот симулятор.

Лучшая VR-игра

Half-Life: Alyx

Постер игры Half-Life: Alyx / изображение Steam

Еще одна категория в которой обошлось без сюрпризов. Гейб снова всех обманул и не выпустил Half life 3, однако Alyx отнюдь не разочаровал фанатов. Без сомнений это лучшая игра для VR не только 2020 года, но и вообще из всех ныне доступных для этой технологии. Единственный ее недостаток – стоимость самих устройств необходимых для игры.

Лучшая многопользовательская игра

Valorant

Постер игры Valorant / изображение playvalorant.com

Убийца CS: GO – ни много ни мало, но именно так окрестили игру на ее релизе. И действительно выглядело так, будто разработчики из Riot Games захотели украсть внимание аудитории, прежде всего киберспортивной, у Valve. Даже некоторые профессиональные киберспортсмены по дисциплине CS объявили о переходе в Valorant. Несмотря на это, на конец 2020 CS: GO все еще остается киберспортивным шутером # 1, в первую очередь это связано с пандемией, что не позволила проводить LAN турниры по Valorant, что в свою очередь существенно повлияло на популярность игры, а следовательно и на количество онлайн турниров, призовые, зарплаты спортсменов и все остальное. Однако, Valorant все еще остается перспективной нишей, ведь игра действительно классная и веселая.

Лучшая RPG

Assassin's Creed Valhalla

Постер игры Assassin's Creed Valhalla / изображение playstation.com

Если вы пропустили тот момент, когда серия Assassin's Creed стала RPG, то скорее наверстывайте упущенное. Но при этом начните с прошлой части – Odyssey, ведь именно ее успех определил дальнейший вектор развития этой мегапопулярной франшизы от Ubisoft. Valhalla же пришлась по вкусу всем, о чем свидетельствуют ее высокие рейтинги, как от игроков, так и от критиков, и рекордные продажи в ряде стран мира.

Лучший шутер

Doom Eternal

Постер игры Doom Eternal / изображение habr

Старый добрый DoomGuy снова в строю и ждет, когда вы поможете ему истребить полчища разнообразных врагов, пытающихся захватить Землю. Однако, сюжет в случае с подобными играми это дело десятое, ведь Doom Eternal – это классический арена-шутер, вобравший в себя все лучшее, что было в этом жанре, добавил немного RPG механик и перемешал все это с невероятно бодрым экшеном и частями тел противников. Прекрасная игра, чтобы согнать злость после тяжелого дня, уничтожая всех, кто попадется на пути.

Лучшая стратегия

Crusader Kings 3

Постер игры Crusader Kings 3 / изображение Steam

Фантастическое продолжение культовой серии видеоигр заслуженно выиграло в этой номинации. Возглавьте государство, что вам по душе, наращивайте военную мощь, образуйте династические браки, плетите интриги, принимайте законы, устраивайте покушения на врагов и старайтесь пережить их попытки убить вас. Crusader Kings III действительно дает вам почувствовать себя во главе могущественной средневекового государства.

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Death Stranding

Постер игры Death Stranding / изображение playstation.com

Наибольшим удивлением стала победа в главной номинации игры, вышедшей еще в 2019, но только на консолях. Действие Death Stranding происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Игрок управляет курьером Сэмом (роль которого исполнил известный актер Норман Ридус) – своего рода постапокалиптическим почтальоном. Перед ним стоит задача пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения. Порт новой игры Хидео Кодзимы на персональные компьютеры заслужил восторженные отзывы критиков и стал лучшей игрой 2020 по версии PC Gamer.

Действительно, ни одна игра не описала 2020 лучше, чем путешествие к восстановлению мира, изображенное Кодзимой, – из обзора Death Stranding на PC Gamer.