О Hitman 3, The Medium и Cyber Shadow, а также других релизах, что ждут геймеров в течение следующего месяца, читайте в материале.

В январе, как правило, не так много релизов ААА видеоигр, поскольку большинство крупных издателей пытаются выпустить свои самые популярные тайтлы до праздников, поэтому январь 2021 не отличается большим количеством долгожданных проектов. Однако у него все еще есть несколько потенциально замечательных игр для поклонников, релиза которых стоит ждать. Games24 расскажет о самых интересных из них.

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Scott Pilgrim Vs. The World: The Game – Complete Edition

Постер игры Scott Pilgrim Vs. The World / изображение Epic Games

Дата выхода: 14 января

14 января Платформы: PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox One

Ремейк компьютерной игры в жанре beat 'em up, основанной на серии комиксов Брайана Ли О'Мэлли "Скотт Пилигрим", а также на фильме "Скотт Пилигрим против всех". Для поклонников олдскульных игр времен видеоигровых автоматов – то что надо.

Трейлер ремейка

Hitman 3

Постер игры Hitman 3 / изображение Epic Games

Дата выхода: 20 января

20 января Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Продолжение приключений таинственного Агента 47. Новые локации, новые способы расправы и еще больше деталей о вселенной видеоигры ждут нас в новой части, вероятно, наиболее популярного стелс-экшена в истории видеоигр.

Первые 5 минут игры Hitman 3

Cyber Shadow

Постер игры Cyber Shadow / изображение Steam

Дата выхода: 26 января

26 января Платформы: PC, PS4, Xbox One, Switch

Классический платформер, рассказывающий о ниндзя, который пытается выжить в постапокалиптическом мире. Издателем игры выступают разработчики популярной Shovel Knight.

Трейлер игры Cyber Shadow

Stronghold: Warlords

Постер игры Stronghold: Warlords / изображение Steam

Дата выхода: 26 января

26 января Платформы: PC

Серия стратегий Stronghold почти не имеет аналогов, ведь в ней вы берете на себя роль руководителя замка и строите его фактически с нуля. Поклонники долго ждали продолжения любимой франшизы и наконец получат его в январе этого года. Игра изменит сетинг и перенесется в средневековую Азию, а к тому же получит новые юниты и улучшенные механики.

Трейлер игры Stronghold: Warlords

The Medium

Постер игры The Medium / изображение xbox.com

Дата выхода: 28 января

28 января Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X

Новый хоррор действие которого одновременно разворачивается в двух реальностях, ведь главная героиня – девушка-медиум Марианна, способна перемещаться между материальным миром и царством духов. Ее постоянно преследует видение убийства ребенка, и она посещает заброшенный отель-пансионат, где много лет назад разыгралась немыслима трагедия, для того, чтобы разобраться что к чему. За разработку отвечают создатели известных ужасов Layers of Fear и Observer.

Трейлер игры The Medium