Самые ожидаемые видеоигры января – Hitman 3, The Medium и Cyber Shadow
О Hitman 3, The Medium и Cyber Shadow, а также других релизах, что ждут геймеров в течение следующего месяца, читайте в материале.
В январе, как правило, не так много релизов ААА видеоигр, поскольку большинство крупных издателей пытаются выпустить свои самые популярные тайтлы до праздников, поэтому январь 2021 не отличается большим количеством долгожданных проектов. Однако у него все еще есть несколько потенциально замечательных игр для поклонников, релиза которых стоит ждать. Games24 расскажет о самых интересных из них.
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Scott Pilgrim Vs. The World: The Game – Complete Edition
Постер игры Scott Pilgrim Vs. The World / изображение Epic Games
- Дата выхода: 14 января
- Платформы: PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox One
Ремейк компьютерной игры в жанре beat 'em up, основанной на серии комиксов Брайана Ли О'Мэлли "Скотт Пилигрим", а также на фильме "Скотт Пилигрим против всех". Для поклонников олдскульных игр времен видеоигровых автоматов – то что надо.
Трейлер ремейка
Hitman 3
Постер игры Hitman 3 / изображение Epic Games
- Дата выхода: 20 января
- Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
Продолжение приключений таинственного Агента 47. Новые локации, новые способы расправы и еще больше деталей о вселенной видеоигры ждут нас в новой части, вероятно, наиболее популярного стелс-экшена в истории видеоигр.
Первые 5 минут игры Hitman 3
Cyber Shadow
Постер игры Cyber Shadow / изображение Steam
- Дата выхода: 26 января
- Платформы: PC, PS4, Xbox One, Switch
Классический платформер, рассказывающий о ниндзя, который пытается выжить в постапокалиптическом мире. Издателем игры выступают разработчики популярной Shovel Knight.
Трейлер игры Cyber Shadow
Stronghold: Warlords
Постер игры Stronghold: Warlords / изображение Steam
- Дата выхода: 26 января
- Платформы: PC
Серия стратегий Stronghold почти не имеет аналогов, ведь в ней вы берете на себя роль руководителя замка и строите его фактически с нуля. Поклонники долго ждали продолжения любимой франшизы и наконец получат его в январе этого года. Игра изменит сетинг и перенесется в средневековую Азию, а к тому же получит новые юниты и улучшенные механики.
Трейлер игры Stronghold: Warlords
The Medium
Постер игры The Medium / изображение xbox.com
- Дата выхода: 28 января
- Платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X
Новый хоррор действие которого одновременно разворачивается в двух реальностях, ведь главная героиня – девушка-медиум Марианна, способна перемещаться между материальным миром и царством духов. Ее постоянно преследует видение убийства ребенка, и она посещает заброшенный отель-пансионат, где много лет назад разыгралась немыслима трагедия, для того, чтобы разобраться что к чему. За разработку отвечают создатели известных ужасов Layers of Fear и Observer.
Трейлер игры The Medium
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