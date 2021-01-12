Разработчики из IO Interactive назвали и показали все шесть локаций, которые посетит главный герой игры Hitman 3. Агент 47 в этой части сможет побывать в различных живописных местах.

Релиз видеоигры Hitman 3 состоится уже 20 января на всех основных платформах. Разработчики из IO Interactive пытались оставить в тайне все локации, где побывает известный убийца, но не получилось. На прошлой неделе появился "слитый" список стран, а уже сегодня разработчики подтвердили эти слухи и опубликовали на своем сайте всю информацию по этому вопросу.

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В Hitman 3 разработчики отправят Агента 47 сразу в шесть новых и уникальных локаций. Представители студии IO Interactive выпустили материал, в котором рассказали о всех этих местах и продемонстрировали фото.

Дубай, ОАЭ

Эту локацию геймерам уже показывали в одном из геймплейных трейлеров видеоигры. Именно в этом месте и начнется видеоигра, а Агент 47 окажется на церемонии открытия самого высокого здания в мире. Известный убийца даже сможет насладиться прекрасными пейзажами, которые открываются с вершины этого гигантского сооружения.

Дубай, ОАЭ из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive

Дартмур, Великобритания

С солнечных Эмиратов убийца отправится в пасмурную Великобританию. Агент 47 сможет посетить старинное поместье под названием Торнбридж. Также разработчики отметили, что игроки смогут взять на себя роль детектива в этой миссии.

Дартмур, Великобритания из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive

Берлин, Германия

Далее игроков отправят на окраину города Берлин, который известен своим ярким стилем и хаотичной ночной жизнью. Агент 47 сможет взять время на размышления и отдохнуть или насладиться местным колоритом.

Берлин, Германия из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive

Чунцин, Китай

Мегаполис Чунцин – транспортный узел, который скрывает множество тайн в своей глуши. Известный убийца в этом месте сможет отдохнуть от повседневных забот и полюбоваться неоновыми огнями и многолюдными улицами.

Чунцин, Китай из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive

Мендоса, Аргентина

Мендоса – один из самых известных винных регионов в Южной Америке. Идеальное место, чтобы насладиться местным колоритом и прекрасными пейзажами. Агент 47 сможет рассмотреть различные достопримечательности и современные виноградники.

Мендоса, Аргентина из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive

Карпаты, Румыния

В последний миссии геймеров отправят в Карпатские горы. Информации об этой локации разработчики вообще не оставили, только отметили, что это будет финальная миссия в этой известной трилогии.

Карпаты, Румыния из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive