Карпатские горы и "вершина мира": известны все локации из видеоигры Hitman 3 – фото
Разработчики из IO Interactive назвали и показали все шесть локаций, которые посетит главный герой игры Hitman 3. Агент 47 в этой части сможет побывать в различных живописных местах.
Релиз видеоигры Hitman 3 состоится уже 20 января на всех основных платформах. Разработчики из IO Interactive пытались оставить в тайне все локации, где побывает известный убийца, но не получилось. На прошлой неделе появился "слитый" список стран, а уже сегодня разработчики подтвердили эти слухи и опубликовали на своем сайте всю информацию по этому вопросу.
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В Hitman 3 разработчики отправят Агента 47 сразу в шесть новых и уникальных локаций. Представители студии IO Interactive выпустили материал, в котором рассказали о всех этих местах и продемонстрировали фото.
Дубай, ОАЭ
Эту локацию геймерам уже показывали в одном из геймплейных трейлеров видеоигры. Именно в этом месте и начнется видеоигра, а Агент 47 окажется на церемонии открытия самого высокого здания в мире. Известный убийца даже сможет насладиться прекрасными пейзажами, которые открываются с вершины этого гигантского сооружения.
Дубай, ОАЭ из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive
Дартмур, Великобритания
С солнечных Эмиратов убийца отправится в пасмурную Великобританию. Агент 47 сможет посетить старинное поместье под названием Торнбридж. Также разработчики отметили, что игроки смогут взять на себя роль детектива в этой миссии.
Дартмур, Великобритания из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive
Берлин, Германия
Далее игроков отправят на окраину города Берлин, который известен своим ярким стилем и хаотичной ночной жизнью. Агент 47 сможет взять время на размышления и отдохнуть или насладиться местным колоритом.
Берлин, Германия из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive
Чунцин, Китай
Мегаполис Чунцин – транспортный узел, который скрывает множество тайн в своей глуши. Известный убийца в этом месте сможет отдохнуть от повседневных забот и полюбоваться неоновыми огнями и многолюдными улицами.
Чунцин, Китай из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive
Мендоса, Аргентина
Мендоса – один из самых известных винных регионов в Южной Америке. Идеальное место, чтобы насладиться местным колоритом и прекрасными пейзажами. Агент 47 сможет рассмотреть различные достопримечательности и современные виноградники.
Мендоса, Аргентина из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive
Карпаты, Румыния
В последний миссии геймеров отправят в Карпатские горы. Информации об этой локации разработчики вообще не оставили, только отметили, что это будет финальная миссия в этой известной трилогии.
Карпаты, Румыния из видеоигры Hitman 3 / IO Interactive
Hitman 3Видеоигра, релиз которой должен состояться 20 января 2021 года на платформах PC, PS 4, PS 5, Xbox One и Xbox Series. Разработчиком выступила датская студия IO Interactive. Эта часть станет финальной в трилогии World of Assassination. Главным героем останется известный наемный убийца с прозвищем Агент 47.
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