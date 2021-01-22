Геймер смог пройти первую миссию в игре Hitman 3 за впечатляющие 17 секунд. Игрок установил новый рекорд, а пользователи в сети высоко оценили такое скоростное прохождение.

Видеоигра Hitman 3 вышла только 20 января, но геймеры уже начали делиться своими впечатляющими достижениями. Пользователь с никнеймом Frote7 опубликовал на своем youtube-канале видео, в котором показал скоростное прохождение одного из уровней.

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Релиз Hitman 3 проходит очень удачно: игра получила положительные отзывы от критиков и геймеров, а разработчики из IO Interactive уже отметили, что выход этого проекта стал самым масштабным в истории серии. В день релиза серверы видеоигры даже не смогли выдержать навалу поклонников Агента 47.

В первой миссии геймеров отправляют в Дубай, ОАЭ на открытие самого высокого здания в мире. Конечно, Агент 47 может насладиться прекрасными пейзажами, которые открываются с вершины этого гигантского сооружения. Но не стоит забывать, что он приехал сюда выполнить важное задание – убить двух чиновников.

Стоит отметить, что миссии в игре Hitman 3 можно проходить немалым количеством способов. Геймеры только попадают в открытую среду и уже сами решают, как они будут проходить уровень. Поклонники этой серии очень часто делятся различными креативными вариантами прохождения миссий.

Frote7 смог пройти этот уровень за рекордные 17 секунд, а в этом ему помогла новая механика сокращений. Теперь геймеры могут очень легко проходить через двери, которые они смогли открыть в предыдущем прохождении. Frote7 подготовился и прошел эту миссию за рекордное время: двумя точными выстрелами он ликвидировал свои цели, а свидетелей временно ослепил пакетиком магния. Пользователям в сети очень понравилось такое скоростное прохождение миссии, а видео собрало уже почти 8 тысяч просмотров.

Смотрите прохождения миссии в Hitman 3 за рекордное время – видео