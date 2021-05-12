З невпинним розвитком кіберспорту та навіть становленням деяких його видів як олімпійських дисциплін, питанням часу було те, коли він з'явиться в реаліях українського футболу. Проте, його розвиток настільки стрімкий, що вже зовсім незабаром ми з вами можемо стати свідками створення української кіберфутбольної Прем'єр-ліги.

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За словами директора УПЛ Євгена Дикого, 11 травня 2021 року було проведено робоче засідання з представниками асоціації електронного футболу України, президентом якої є Владислав Шовковський.

На зустрічі сторони домовилися про створення повноцінної кіберфутбольної ліги та запланували ще одну нараду, до якої планують створити регламент та визначитися з форматом і календарем, а коли все це буде готово звернутися до клубів УПЛ з конкретною пропозицією. Дикий переконливо заявив, що цього слід очікувати уже в червні поточного року.

Єдиною перепоною може стати відмова самих клубів, проте Євген на цей рахунок спокійний та впевнений у тому, що проєкт зможе зацікавити команди.

У нас є досвід проведення кіберфутбольних турнірів. У 2019 багато клубів взяли участь в турнірі й всі залишилися задоволені. Турнір залишив хороший посмак. Клуби не понесли абсолютно ніяких витрат і навіть трохи заробили. Сам турнір окупився коштом спонсорського контракту, – розповів директор УПЛ Євген Дикий.

Володар UPL CYBER CUP 2019: представник команди Александрія – Phoenix / зображення gameinside.uа

Також своєю думкою на рахунок таких оптимістичних планів поділився й Владислав Шовковський. За його словами після проведеного у 2019 році спільно з УПЛ турніру організації готові зробити крок уперед, щоб віртуальний футбол став на рівні з пляжним футболом та футзалом.

Президент асоціації електронного футболу – Владислав Шовковський / зображення football.ua

У цьому турнірі зацікавлені всі сторони – починаючи з нашої асоціації, продовжуючи УПЛ і закінчуючи клубами. Зараз ми опрацьовуємо можливі варіанти, говоримо про формат, кількість учасників і так далі. Уже влітку наш план розвитку будемо допрацьовувати спільно з клубами, – сказав Шовковський.

Раніше в Україні вже проводилися різноманітні турніри з віртуального футболу в яких виступали представники деяких клубів, проте всі вони були проведені спонсорами, які не мали відношення до офіційних структур УПЛ чи УАФ (окрім одного пригаданого вище). Те ж що планується, більше нагадує успішний проєкт ePremier League у якому виступають офіційні представники усіх футбольних клубів Англійської Прем'єр-ліги. Тож будемо надіятися на краще та з нетерпінням очікувати на подальші новини про просування цієї напрочуд цікавої ідеї.