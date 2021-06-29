В следующей части самого популярного футбольного симулятора – FIFA 22 появится женщина-комментатор – она станет первой в истории серии. Об этом сообщили сразу несколько инсайдеров, в том числе пользователь твитера FUTZone, который ранее уже делился правдивыми слухами об играх серии FIFA.

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Согласно заявлениям инсайдеров, английскую версию игры предложили озвучить бывшей профессиональной футболистке, защитнице лондонского "Арсенала" и сборной Англии – Алекс Скотт. Официально об этом должны объявить во время презентации EA Play Live 2021, которая состоится совсем скоро – 22 июля.

Алекс Скотт как футболистка и експерт / изображение Reddit

После завершения спортивной карьеры Скотт стала одной из самых популярных футбольных экспертов в Великобритании. Чаще всего ее можно встретить в работе на матчах английской Премьер-лиги, а во время Евро-2020 она стала украшением "звездного" комментаторского состава студии телеканала BBC.

Неизвестно планируют ли разработчики из EA Sports добавить женщин-комментаторов во все будущие локализации игры или же сделают исключение только для Алекс, однако большинство фанатов франшизы положительно восприняли подобную инициативу, отметив профессионализм и комментаторскую грамотность девушки.

Среди других интересных нововведений, которые стали известны благодаря инсайдерам, можно отметить командные джемперы, которые игроки теперь будут носить до матча, а также расширение настроек атакующих тактик, позволяющие более детально управлять действиями ваших игроков в атаке, подобно настройкам обороны в предыдущих частях серии.

Дату релиза FIFA 22 сообщат на мероприятии EA Play Live 2021, однако выход игры скорее всего займет свое привычное место в календаре: какой-то из понедельников: 20 или 27 сентября этого года.