Більше не Пітер Паркер: в іграх Insomniac буде новий головний Людина-Павук

Після Marvel's Spider-Man 2 в іграх студії Insomniac буде новий головний Людина-Павук. Після проходження в геймерів виникало багато питань, що, можливо, ією грою нас підводять саме до цього.

Багато геймерів висловлювалися, що в Marvel's Spider-Man 2 Майлз Моралес не стає героєм самостійно, а його ним роблять волею сценаристів. Надто вже часто ігрові ситуації обставляли так, що він мусить рятувати Пітера Паркера й загалом є сильнішим, спритнішим та просто кращим Людиною-Павуком.

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Новий головний Людина-Павук

Своє рішення вже офіційно підтвердили сценаристи Insomniac Брітні Морріс і Бен Арфманн. За їхніми словами, Майлз Моралес відтепер буде головним Людиною-Павуком у всіх наступних іграх Insomniac за ліцензією Marvel.

Тобто якщо в майбутній грі про Росомаху, події якої розгортатимуться в тому ж всесвіті, десь буде згадано чи показано Павука, ним буде сам Майлз, а не Пітер.

Це завжди здавалося нам цілком органічним, і гадаю, ми всі були певні, що це станеться. Особисто для мене це показує весь той шлях, який пройшов Майлз. Бо на початку гри ми бачимо розгубленого хлопця, який намагається розібратися в тому, чого він взагалі хоче від життя,

– розповіли сценаристи.

Наразі нічого не відомо про майбутні DLC, однак Пітер зі величезною долею ймовірності з'явиться там лише на другорядних ролях.