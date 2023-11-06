Многие геймеры высказывались, что в Marvel's Spider-Man 2 Майлз Моралес не становится героем самостоятельно, а его таким делают по воле сценаристов. Слишком уж часто игровые ситуации обставляли так, что он должен спасать Питера Паркера и вообще сильнее, ловчее и просто лучше Человек-Паук.

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Новый главный Человек-Паук

Свое решение уже официально подтвердили сценаристы Insomniac Бритни Моррис и Бен Арфманн. По их словам, Майлз Моралес теперь будет главным Человеком-Пауком во всех последующих играх Insomniac по лицензии Marvel.

То есть если в предстоящей игре о Росомахе, события которой будут разворачиваться в той же вселенной, где-то будет упомянут или показан Паук, им будет именно Майлз, а не Питер.

Это всегда казалось нам вполне органичным, и думаю, мы все были уверены, что это произойдет. Лично для меня это показывает весь путь, который прошел Майлз. Ибо в начале игры мы видим растерянного парня, пытающегося разобраться в том, чего он вообще хочет от жизни,

– рассказали сценаристы.

Пока ничего не известно о будущих DLC, однако Питер с огромной долей вероятности появится там только на второстепенных ролях.