Майбутнє серії ігор BioShock знову опинилося під знаком питання після серйозних змін у команді розробників і несподіваних новин про затримки проєктів.

Нещодавно стало відомо, що попередня версія нової BioShock, яку створювала студія Cloud Chamber, не отримала схвалення від видавця 2K, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Після невдалого внутрішнього показу проєкту компанія провела кадрові перестановки: зокрема, з посади керівника було звільнено Келлі Гілмор, а креативний директор Гогарт де ла Планте перейшов на роботу до видавничого підрозділу. Членам команди рекомендували працювати ефективніше та гнучкіше.

Найбільше претензій у видавця виникло до сюжету майбутньої гри – саме сценарій визнали слабким місцем, яке тепер буде доопрацьовано. Керівництво 2K підтвердило зміну управління в Cloud Chamber і запевнило, що прагне створити частину BioShock, яка приємно здивує фанатів. Та поки команда зосередиться на глибокій переробці сценарію.

Окремо з'ясувалося, що ремейк першого BioShock, який мав з'явитися до релізу четвертої частини, також наразі заморожений через внутрішні труднощі. Точних термінів його виходу більше не називають – проект відкладено на невизначений строк.

У травні 2025 року інсайдери повідомляли, що 2K готує великий анонс, дотичний до BioShock, і навіть згадували локацію Рапчур, що спричинило чутки про ремейк. Проте останні новини фактично спростовують ці припущення.

Натомість культова RPG Kingdom Kome Deliverance нарешті може отримати найочікуваніше оновлення. У базі даних PlayStation Store виявлено згадку про нативну версію гри, що має сенс з огляду на популярність сиквелу.