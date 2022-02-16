Битва за Арракіс: вийшов геймплейний трейлер амбітної стратегії Dune: Spice Wars

У мережі з'явилася нова інформація про амбітну стратегію Dune: Spice Wars. Її розробники представили трейлер, який присвячений основним геймплейним механікам.

На початку грудня компанія Funcom та студія-розробник Shiro Games анонсували свою нову багатообіцяючу стратегію з назвою Dune: Spice Wars. Тоді вони представили перший трейлер, а також поділилися загальною інформацією про майбутню відеогру.

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Перший геймплейний трейлер Dune: Spice Wars

Після цього розробники кілька разів виходили на зв'язок з аудиторією, щоправда, досить детально розповісти про свій проєкт вони вирішили лише зараз. Цього разу автори представили перший геймплейний трейлер, а також розповіли про деякі особливості свого проєкту.

Геймплейний трейлер відеогри Dune: Spice Wars: відео

Особливості Dune: Spice Wars

Відеогра Dune: Spice Wars – це своєрідний гібрид 4X-стратегії та RTS, який орієнтований на книжковий канон. Гравцям потрібно буде змагатися за контроль над планетою з назвою Арракіс, а для цього вони зможуть використовувати дипломатію, шпіонаж та свою військову силу.

Автори розповіли, що на старті у відеогрі буде доступно чотири фракції із всесвіту "Дюни", а також лише режими зі штучним інтелектом. Щоправда, розробники вже пообіцяли, що з часом в Dune: Spice Wars з'являться не лише нові фракцій, а й мультиплеєр та повноцінна сюжетна кампанія.

Наостанок відзначимо, що вийде гра Dune: Spice Wars поки лише на PC. Точну дату релізу розробники ще не називали, хоча вже й відомо, що цією весною гра вийде в дочасному доступі Steam. Також додамо, що наразі невідомо, скільки коштуватиме ця стратегія.

Відеогра Dune: Spice Wars / Фото з крамниці Steam