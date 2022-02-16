В начале декабря компания Funcom и студия-разработчик Shiro Games анонсировали свою новую многообещающую стратегию с названием Dune: Spice Wars. Тогда они представили первый трейлер, а также поделились общей информацией о будущей видеоигре.

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Первый геймплейный трейлер Dune: Spice Wars

После этого разработчики несколько раз выходили на связь с аудиторией, правда, достаточно детально рассказать о своем проекте они решили только сейчас. В этот раз авторы представили первый геймплейный трейлер, а также рассказали о некоторых особенностях своего проекта.

Геймплейный трейлер видеоигры Dune: Spice Wars: видео

Особенности Dune: Spice Wars

Видеоигра Dune: Spice Wars – это своеобразный гибрид 4X-стратегии и RTS, который ориентирован на книжный канон. Игрокам предстоит соперничать за контроль над планетой под названием Арракис, а для этого они смогут использовать дипломатию, шпионаж и свою военную силу.

Авторы рассказали, что на старте в видеоигре будут доступны четыре фракции из вселенной "Дюны", а также только режимы с искусственным интеллектом. Правда, разработчики уже пообещали, что со временем у Dune: Spice Wars появятся не только новые фракции, но и мультиплеер и полноценная сюжетная кампания.

Напоследок отметим, что выйдет игра Dune: Spice Wars пока только на PC. Точную дату релиза разработчики еще не называли, хотя уже и известно, что этой весной игра выйдет в раннем доступе Steam. Также добавим, что сейчас неизвестно, сколько будет стоить эта стратегия.

Видеоигра Dune: Spice Wars / Фото из магазина Steam