Долгожданный релиз видеоигры Total War: Warhammer III состоится уже 17 февраля. Поэтому разработчики из компании Creative Assembly вчера вечером сняли эмбарго на публикацию обзоров, чтобы все пользователи сети смогли узнать, что же думают об их игре представители профильных изданий.

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Какие оценки получает игра Total War: Warhammer III

Сразу же стоит отметить, что последние очень тепло встретили третью часть. Например, на агрегаторе рецензий Metacritic в Total War: Warhammer III сейчас 87 баллов из 100 (37 обзоров), а на Opencritic – 88 баллов (30 обзоров). Интересно, что рекомендуют новую стратегию сразу 100% обозревателей.

Добавим, что в целом игру Total War: Warhammer III оценили на уровне предыдущих. У первой части на Metacritic сейчас 86 баллов (77 обзоров), а во второй – 87 баллов (69 обзоров).

Что пишут в обзорах Total War: Warhammer III

Критики сходятся во мнении, что новая видеоигра может понравиться не только поклонникам серий, но и новичкам, которые просто интересуются стратегиями. Некоторые журналисты даже утверждают, что это лучшая игра в богатом портфолио Creative Assembly.

Особенно критики отмечают напряженную основную кампанию, традиционные эпические сражения, усовершенствованную систему дипломатии, улучшенную механику осады, разнообразие фракций, визуальную составляющую, а также большое количество небольших нововведений.

А вот критикуют стратегию Total War: Warhammer III за небольшие баги, проблемы с искусственным интеллектом и стандартное отсутствие крови на релизе. По мнению некоторых журналистов, недостатки стратегии связаны с устаревшим игровым движком.

Трейлер видеоигры Total War: Warhammer III: видео

Напоследок отметим, что релиз Total War: Warhammer III состоится только на PC (Steam, Epic Games Store и Microsoft Store). Также игра будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass сразу же после релиза. Добавим, что базовое издание стратегии стоит 1299 гривен.