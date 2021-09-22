Нещодавно пройшла вереснева онлайн-презентація з назвою "tinyBuild Connect". Під час цієї події компанія tinyBuild показала одразу кілька своїх майбутніх проєктів, а однією з таких новинок стала відеогра SpiderHeck.

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Варто розпочати з того, що SpiderHeck – це динамічний файтинг, у якому потрібно грати за павуків, які можуть використовувати різноманітне озброєння. Уже в першому ж трейлері можна побачити їхні ефектні бої на світлових мечах. Буде у відеогрі й інша зброя, наприклад, гранати чи ракетні установки. Також відомо, що під час поєдинків можна буде використовувати павутину та різні "перки".

Дебютний трейлер відеогри SpiderHeck: відео

Змагатися потрібно на різноманітних аренах, де діють закони фізики. А робити це можна одразу в кількох режимах гри. Розробники відзначили, що у відеогрі можна протистояти хвилям ворогів самому чи в компанії до чотирьох гравців (PvE контент). Також з'явиться у SpiderHeck й локальний мультиплеєр, у якому можна буде змагатися проти інших гравців (PvP контент). Загалом розробники відзначили, що в грі буде інтуїтивно просте керування та дуже веселі бої.

Видавцем гри SpiderHeck виступає компанія tinyBuild, а за її створення відповідає латвійський розробник з нікнеймом Neverjam. Реліз цього проєкту має відбутися у 2022 році на всі актуальні платформи: РС, Xbox, PlayStation та Nintendo Switch. Також можна ще додати, що ціну представники tinyBuild поки не називали.

Відеогра SpiderHeck / Фото з крамниці Steam