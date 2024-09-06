Black Myth: Wukong звітує про величезні продажі й повідомляє неймовірні новини для фанатів

Black Myth: Wukong швидко стає однією з найуспішніших запусків відеоігор за останній час. Лише за два тижні рольова гра від Game Science розійшлася багатомільйонним тиражем, але хороші новини на цьому не закінчуються.

Величезні продажі

Журналісти з'ясували, що гра розійшлася накладом 18 мільйонів копій лише за два тижні, що зробило її однією з найшвидше продаваних ігор останнього часу й принесло понад 700 мільйонів доларів доходу. Вона випередила на початковому етапі інші популярні проєкти від відомих студій і стає в один ряд з Grand Theft Auto 5 та Call of Duty: Modern Warfare 2.

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Деніел Ву з Hero Games, яка є найбільшим зовнішнім акціонером компанії-розробника Game Science протягом багатьох років, заявив у нещодавньому інтерв'ю, що цей успіх означає лише одне: пройде дуже мало часу, перш ніж ми побачимо, що гра перетвориться на серію. Це означає, що сиквелу бути.

Крім того, в розробці вже знаходиться велике доповнення розміру DLC, яке вийде раніше будь-якого можливого продовження. Хоча ми вже чули деякі чутки про це, тепер ми маємо перше офіційне підтвердження цього факту.

Ву також упевнений, що гра не матиме проблем із перетином 30-мільйонної позначки. Враховуючи, що Black Myth: Wukong поки що вийшла лише на ПК та PlayStation 5, продажі повинні зрости з виходом версії для Xbox Series X та Xbox Series S, якщо вона вийде раніше, ніж доповнення. На жаль, поки що невідомо, коли вийде ця версія гри.

Минулого місяця ми чули, що вихід гри на консолях було відкладено на невизначений термін через деякі технічні проблеми, але нещодавні витоки інформації свідчать, що на заваді може стояти якась угода про ексклюзивність для PlayStation 5.

Але повернімося до DLC. Ось, що ми знаємо:

Це не буде пряме продовження історії Вуконга, але нова частина буде так само заснована на китайській міфології.

Якщо оригінальна Black Myth: Wukong розроблялася цілих 6 років, то друга гра, як обіцяє Деніел Ву, забере менше часу на розробку.

Game Science надихається успіхом Elden Ring, яка отримала цього року величезне доповнення Shadow of the Erdtree й зібрала всі можливі лаври. Тож можна очікувати, що розробники спробують повторити цей трюк і випустять щось дуже масштабне.

Дивіться трейлер Black Myth: Wukong: відео