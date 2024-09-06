Огромные продажи

Журналисты выяснили, что игра разошлась тиражом 18 миллионов копий всего за две недели, что сделало ее одной из самых быстро продаваемых игр последнего времени и принесло более 700 миллионов долларов дохода. Она опередила на начальном этапе другие популярные проекты от известных студий и становится в один ряд с Grand Theft Auto 5 и Call of Duty: Modern Warfare 2.

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Дэниел Ву с Hero Games, которая является крупнейшим внешним акционером компании-разработчика Game Science в течение многих лет, заявил в недавнем интервью, что этот успех означает лишь одно: пройдет очень мало времени, прежде чем мы увидим, что игра превратится в серию. Это означает, что сиквелу быть.

Кроме того, в разработке уже находится большое дополнение размера DLC, которое выйдет раньше любого возможного продолжения. Хотя мы уже слышали некоторые слухи об этом, теперь мы имеем первое официальное подтверждение этого факта.

Ву также уверен, что игра не будет иметь проблем с пересечением 30-миллионной отметки. Учитывая, что Black Myth: Wukong пока вышла только на ПК и PlayStation 5, продажи должны вырасти с выходом версии для Xbox Series X и Xbox Series S, если она выйдет раньше, чем дополнение. К сожалению, пока неизвестно, когда выйдет эта версия игры.

В прошлом месяце мы слышали, что выход игры на консолях был отложен на неопределенный срок из-за некоторых технических проблем, но недавние утечки информации свидетельствуют, что на пути может стоять некая сделка об эксклюзивности для PlayStation 5.

Но вернемся к DLC. Вот, что мы знаем:

Это не будет прямое продолжение истории Вуконга, но новая часть будет так же основана на китайской мифологии.

Если оригинальная Black Myth: Wukong разрабатывалась целых 6 лет, то вторая игра, как обещает Дэниел Ву, займет меньше времени на разработку.

Game Science вдохновляется успехом Elden Ring, которая получила в этом году огромное дополнение Shadow of the Erdtree и собрала все возможные лавры. Поэтому можно ожидать, что разработчики попытаются повторить этот трюк и выпустят что-то очень масштабное.

Смотрите трейлер Black Myth: Wukong: видео