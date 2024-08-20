Black Myth: Wukong розірвав чарти Steam після виходу, але відразу ж втрапив у скандал

Black Myth: Wukong, екшн-рольова гра на основі Unreal Engine 5, вийшла в понеділок на консолі PlayStation 5, а також для ПК. Їй знадобилися лічені години, щоб стати найпопулярнішою грою в світі.

Неймовірний рекорд

Black Myth: Wukong уперше привернула увагу своїм дебютним трейлером, випущеним ще у 2020 році, але саме з переходом на рушій Unreal Engine 5 рольова гра, розроблена Game Science, потрапила в поле зору більшості гравців, які вивели проєкт у список найбажаніших. Завдяки красивому оточенню та високодеталізованим персонажам, покращеним завдяки рушію, Black Myth: Wukong обіцяла стати однією з перших рольових ігор дійсно нового покоління.

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Оскільки Game Science – студія ще не дуже відома, багато хто сумнівався, що вона здатна створити щось якісне й достойне уваги. Але перші відгуки, які надійшли ще задовго до релізу, показують, що розробникам це вдалося.



Black Myth: Wukong / Скриншот wccftech

Однак немає жодного сенсу розхвалювати гру за чиїмись словами, оскільки ми можемо просто подивитися на її рейтинги, що є найкращим свідченням якості. Гра від Game Science уже побила головний рекорд Steam за перші 24 години свого існування, очоливши список лідерів за кількістю одночасних онлайн-гравців. На момент написання цього матеріалу кількість одночасних гравців складає 1 857 910 людей.

Це число перевершує кількість онлайн-гравців у Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED, яка була попереднім рекордсменом Steam у цій категорії однокористувацьких ігор з результатом у 1 054 388 одночасних гравців на момент запуску в грудні 2020 року.

Ви можете слідкувати за оновленням показника кількості гравців за цим посиланням – імовірно, він буде зростати ще деякий час.

Наразі Black Myth: Wukong є не лише найпопулярнішою однокористувацькою грою в Steam в історії та за останній день, але й найпопулярнішою грою в сервісі за всю історію взагалі, включаючи навіть багатокористувацькі ігри. Вона змогла обігнати багаторічного лідера Counter-Strike 2, який має піковий результат 1 818 773 гравці. Такі найменування, як PUBG: Battlegrounds і Palworld також лишилися позаду.

Дивіться трейлер Black Myth: Wukong: відео

Перший скандал

Тим часом у мережі набирає обертів обговорення вкрай дивної стратегії піару, яку розробники обрали для свого проєкту. На початку серпня блогерам та оглядачам розіслали інструкції щодо створення контенту навколо Black Myth: Wukong. Деяким із них було сказано не згадувати про деякі теми, починаючи від ковіду і закінчуючи тим, що розробники назвали "феміністичною пропагандою".

Колишній журналіст Gamekult Бенуа "ExServ" Реньє був одним з тих, хто отримав дивний набір обмежень у документі. На вихідних Реньє поділився документом у соціальних мережах і зняв про нього відео. Як стверджується, людина, що надіслала список заборон контенту, є співробітником Hero Games, співвидавця Black Myth: Wukong.

Документ, який зараз поширюється, містить список "Що можна і чого не можна робити". Він, серед іншого, містить такі зрозумілі пункти, як "не ображати інших впливових осіб або гравців" та "не використовувати образливу мову/гумор". Але далі ми бачимо:

"Не обговорюйте вміст, пов’язаний із політикою ігрової індустрії Китаю, думками, новинами".

"Не використовуйте тригерні слова, такі як "карантин", "ізоляція" чи "COVID-19".

"Не включайте політику, насильство, оголене тіло, феміністичну пропаганду, фетишизацію та інший вміст, який провокує негативний дискурс".

Цікаво, що не всі отримали такі інструкції. Видання Kotaku, яке мало змогу пограти в гру до її релізу, отримало прохання "дотримуватися звичайного набору запитів щодо незгадування різних спойлерів у приблизно 30-40-годинній пригоді", але нічого, що стосувалося б вищезгаданих пунктів у правилах не було.

Обмеження на згадування "феміністичної пропаганди" з'явилося в розпал дискусії навколо Game Science, яка розпочалася на початку цього року після того, як видання IGN повідомило про тривалу "історію сексизму" в компанії, що створила гру Wukong.