Невероятный рекорд

Black Myth: Wukong впервые привлекла внимание своим дебютным трейлером, выпущенным еще в 2020 году, но именно с переходом на движок Unreal Engine 5 ролевая игра, разработанная Game Science, попала в поле зрения большинства игроков, которые вывели проект в список самых желанных. Благодаря красивому окружению и высокодетализированным персонажам, улучшенным благодаря движку, Black Myth: Wukong обещала стать одной из первых ролевых игр действительно нового поколения.

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Поскольку Game Science – студия еще не очень известная, многие сомневались, что она способна создать что-то качественное и достойное внимания. Но первые отзывы, которые поступили еще задолго до релиза, показывают, что разработчикам это удалось.



Black Myth: Wukong / Скриншот wccftech

Однако нет никакого смысла расхваливать игру по чьим-то словам, поскольку мы можем просто посмотреть на ее рейтинги, что является лучшим свидетельством качества. Игра от Game Science уже побила главный рекорд Steam за первые 24 часа своего существования, возглавив список лидеров по количеству одновременных онлайн-игроков. На момент написания этого материала количество одновременных игроков составляет 1 857 910 человек.

Это число превосходит количество онлайн-игроков в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, которая была предыдущим рекордсменом Steam в этой категории однопользовательских игр с результатом в 1 054 388 одновременных игроков на момент запуска в декабре 2020 года.

Вы можете следить за обновлением показателя количества игроков по этой ссылке – предположительно, он будет расти еще некоторое время.

Сейчас Black Myth: Wukong является не только самой популярной однопользовательской игрой в Steam в истории и за последний день, но и самой популярной игрой в сервисе за всю историю вообще, включая даже многопользовательские игры. Она смогла обогнать многолетнего лидера Counter-Strike 2, который имеет пиковый результат 1 818 773 игрока. Такие наименования, как PUBG: Battlegrounds и Palworld также остались позади.

Смотрите трейлер Black Myth: Wukong: видео

Первый скандал

Тем временем в сети набирает обороты обсуждение крайне странной стратегии пиара, которую разработчики выбрали для своего проекта. В начале августа блогерам и обозревателям разослали инструкции по созданию контента вокруг Black Myth: Wukong. Некоторым из них было сказано не упоминать о некоторых темах, начиная от ковида и заканчивая тем, что разработчики назвали "феминистической пропагандой".

Бывший журналист Gamekult Бенуа "ExServ" Ренье был одним из тех, кто получил странный набор ограничений в документе. На выходных Ренье поделился документом в социальных сетях и снял о нем видео. Как утверждается, человек, приславший список запретов контента, является сотрудником Hero Games, соиздателя Black Myth: Wukong.

Документ, который сейчас распространяется, содержит список "Что можно и чего нельзя делать". Он, среди прочего, содержит такие понятные пункты, как "не оскорблять других влиятельных лиц или игроков" и "не использовать оскорбительный язык/юмор". Но дальше мы видим:

"Не обсуждайте содержание, связанное с политикой игровой индустрии Китая, мыслями, новостями".

"Не используйте триггерные слова, такие как "карантин", "изоляция" или "COVID-19".

"Не включайте политику, насилие, обнаженное тело, феминистическую пропаганду, фетишизацию и другой контент, который провоцирует негативный дискурс".

Интересно, что не все получили такие инструкции. Издание Kotaku, которое имело возможность поиграть в игру до ее релиза, получило просьбу "придерживаться обычного набора запросов по неупоминанию различных спойлеров в примерно 30-40-часовом приключении", но ничего, что касалось бы вышеупомянутых пунктов в правилах не было.

Ограничение на упоминание "феминистической пропаганды" появилось в разгар дискуссии вокруг Game Science, которая началась в начале этого года после того, как издание IGN сообщило о длительной "истории сексизма" в компании, создавшей игру Wukong.