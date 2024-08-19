Детали

Игра очень быстро заняла первое место по продажам в США и сейчас является шестой самой продаваемой игрой в Steam во всем мире. Сейчас на нее предлагают скидку 20%. Цена в Украине составляет 740 гривен і 1500 гривен за Premium Edition.

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Компания уже достаточно долго тестирует игру среди пользователей магазина Epic Games. Мы писали о том, что предлагает эта игра по сравнению с предшественницей, в отдельном материале на Games 24. Ознакомьтесь с ним по этой ссылке.

Что же нового добавили разработчики теперь, когда игра дебютировала в Steam?

Прежде всего это 15 новых карт , которые вы можете запустить.

, которые вы можете запустить. Галактика теперь стала динамичной. Планеты вращаются вокруг своих звезд в реальном времени, заставляя структуру галактики медленно меняться, создавая новые боевые фронты и новые возможности. Игроки могут просматривать состояние галактики до часа в будущем, чтобы подготовить свои стратегии.

Также были исправлены вылеты на рабочий стол при попытке сохраниться, добавлено исправление для движения мыши через удаленный рабочий стол, исправлена невозможность завершить учебное пособие "Обзор Галактики" на определенных клавиатурах, обновлены титры игры.

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Те, кто закажет Premium Edition, могут рассчитывать на получение ряда DLC для игры в течение следующих недель и месяцев. Эти обновления будут включать новую однопользовательскую кампанию, дополнительный набор сценариев, новые корабли для каждой из игровых фракций, и, наконец, в одном из DLC появится новая, пока что неизвестная, игровая фракция.