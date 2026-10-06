Майбутній проєкт поєднує елементи сурвайвал-горору, боді-горору та темного фентезі, створюючи претензію на звання наймоторошнішої гри десятиліття, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про загадковий проєкт

Розробкою займається незалежна студія Strange Creature Factory, яку заснував сам Стренгіс. За свою кар'єру фахівець устиг попрацювати над такими гігантами індустрії, як Grand Theft Auto 5 та Red Dead Redemption 2, а також брав участь у голлівудських кінопроєктах режисера Ґільєрмо дель Торо. Тепер митець утілює в життя власну давню мрію про горор.

Події гри розгортаються в альтернативній історії початку 1900-1910 років. Головний герой – загартований контрабандист і перший помічник піратського капітана Драґа Болівар.

Під час останнього пограбування його команда опиняється у пастці на гігантському закинутому пароплаві "Ормора", який застряг серед криги у небезпечних водах. На борту судна прокинулися стародавні космічні боги та діє містичний культ судного дня, а сам герой змушений боротися не лише з потворами, а й із темною силою всередині власного тіла.

Трейлер гри: дивіться відео

Ігровий процес Black Tides Draga's Wake пропонує рукопашний бій та вогнепальну зброю, що дозволяє стрімко переходити від стрільби до нищівних ударів.

Персонаж здатний перетворювати власну руку на гостре лезо та поглинати тіла своїх загиблих побратимів або вцілілих моряків. Поглинання інших людей дає змогу прокачувати дерево навичок і відкривати фізичні мутації. Проте за кожну нову силу доведеться платити розсудливістю та залишками власної людяності.

Ресурси, патрони та здоров'я у грі суворо обмежені, тому кожну сутичку доведеться ретельно планувати.

Журналісти та геймери вже помітили у першому трейлері чимало спільних рис із культовими серіями відеоігор. Дизайн спотворених культистів нагадує заражених ворогів із Resident Evil 4, а динаміка боїв відсилає до готичного екшену Bloodborne.

Студія Strange Creature Factory зараз шукає видавця для свого тайтлу. Проєкт знаходиться на ранній стадії розробки, а орієнтовний реліз гри запланували на початок 2029 року. Сторінка Black Tides Draga's Wake вже з'явилася у сервісі Steam, де користувачі можуть додати її до списку бажаного.