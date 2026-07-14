Шлях крізь кваліфікації та зіркові суперники

Шлях Inner Circle до основного етапу був бездоганним. У межах закритого відбору RES Showdown 4 Europe українці не віддали суперникам жодної мапи. Вони впевнено переграли GenOne та magic, а у вирішальному протистоянні розгромили Virtus.Pro з рахунком 2 – 0. Завдяки цій перемозі команда завоювала єдиний путівку на турнір, що підняло її на рекордну 25-ту позицію у світовому рейтингу VRS. Про це пише видання HLTV.

Склад учасників BLAST Open Porto 2026 вельми різноманітний. Окрім Inner Circle, через регіональні відбори пройшли колективи Lynn Vision, M80 та Sharks.

Однак справжнє випробування чекає на українців під час зіткнення з 12 найкращими командами рейтингу VRS, які отримали прямі запрошення. Серед головних претендентів на перемогу – чинні чемпіони Кельна Falcons, тріумфатори попереднього BLAST у Роттердамі Vitality, а також Natus Vincere. Також у Португалії зіграють Spirit, G2, FURIA, 9z, Aurora, BetBoom, MOUZ, Legacy та FUT.

Зірковий склад учасників та формат турніру

Турнір розділили на два етапи:

Групова стадія стартує 24 серпня у Копенгагені на базі студій BLAST. Тільки шість найкращих команд отримають право на переліт до Португалії.

Фінальна частина змагань пройде з 4 по 6 вересня на великій Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota у місті Порту.

Для Inner Circle цей турнір стане шансом закріпити свій статус після нещодавньої перемоги на Super DraculaN Season 1 та довести здатність конкурувати з командами найвищого ешелону.