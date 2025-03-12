24 Канал розкриває головні моменти, про які варто знати – дату, місця, призовий фонд, учасників тощо.
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Дата і місце проведення турніру
BLAST Open Spring 2025 розпочнеться вже 19 березня й триватиме до 30 березня. Турнір проходитиме не просто у двох різних місцях, а навіть у різних країнах.
Ігри групової стадії очікуються на BLAST Studios у Копенгагені, столиці Данії. Плей-оф проведуть у Португалії, а саме на MEO Arena у Лісабоні. В обох випадках ігри вимагатимуть особистої присутності учасників.
Учасники
Як уже зазначалося, турнір збере 16 учасників, а не 24, як зараз роблять деякі конкуренти. Серед них буде і Natus Vincere. Оскільки всі команди вже відомі, ось повний список:
- Natus Vincere;
- FaZe Clan;
- Team Vitality;
- The MongolZ;
- G2 Esports;
- Eternal Fire;
- MOUZ;
- Team Falcons;
- Team Liquid;
- FURIA;
- Astralis;
- M80;
- Imperial Esports;
- The Huns Esports;
- Virtus.pro;
- Team Spirit.
Наразі відомо, що свою першу гру Natus Vincere проведе з бразильською командою FURIA.
Призовий фонд
BLAST Open Spring 2025 пропонує порівняно невеликий призовий фонд у 400 000 доларів. З цієї суми 150 000 доларів забере переможець, 60 000 доларів віддадуть за друге місце, а третє і четверте місця отримають по 40 000 доларів. Решту грошей сумами від 20 000 до 5 000 розділять інші команди.
Варто зазначити, що це загалом особливість турнірів організатора BLAST. Його події рідко пропонують понад 500 000 доларів призових. Наприклад, торік компанія провела 7 турнірів, більшість із яких мала призові менше ніж 200 000. Лише єдиний турнір, осінній World Final, розіграв мільйон доларів.
Така сама ситуація була й попередні чотири роки. У 2025-му від BLAST очікується 6 турнірів, але традиційного фіналу сезону з одним мільйоном призових наразі в розкладі немає. Усі пропонують від 350 000 до 500 000 доларів.
Прогнози
- Наразі експерти Favbet бачать найбільші шанси на перемогу в команди Team Spirit, яка останнім часом вирвалась уперед і здобуває багато успіхів. Вона зараз має коефіцієнт 4.00.
- Їй на п'яти наступає Team Vitality з коефіцієнтом 4.20.
- Natus Vincere розмістилась на третьому місці, але з досить великим відривом – 6.20.
- До п'ятірки фаворитів також входять FaZe Clan (7.70) і Eternal Fire (8.50).
Справи NAVI нарешті пішли вгору на кількох останніх турнірах, тож команда цілком може відігратись і помститися Team Spirit за кілька нещодавніх поразок.