Переможці BLAST Premier: Fall Final 2024

На жаль, Natus Vincere програла з рахунком 3:1. Команда G2 таким чином перервала свій довгий ланцюжок поразок, яких вона зазнавала під час попередніх дев'яти зустрічей із NAVI. Це лише другий трофей цього року для G2 після її перемоги на IEM у Далласі, пише профільне видання HLTV, яке спеціалізується на Counter-Strike 2.

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Загалом команди зіграли чотири карти:

Ancient (13:9) на користь G2. Цю карту вибрали NAVI, але, на жаль, на ній вони поступилися першістю суперникам.

Dust 2 (13:11) на користь G2.

Mirage (11:13) на користь NAVI. Mirage була вибором G2. Першу половину матчу українці програвали, але реабілітувалися в другій половині мачту.

Inferno (13:7) на користь G2.

Коли переможці підняли переможний трофей, Неманья "huNter" Ковач сказав: "Ніхто не перемагає G2 десять разів поспіль".

Призовий фонд турніру складав 425 000 доларів, з яких переможець забрав 200 000 доларів, а також автоматичний пропуск на BLAST Premier World Final 2024. NAVI дісталися 85 тисяч доларів.

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Склад команди NAVI на BLAST Premier World Final 2024

У складі української команди зараз виступають:

Валерій b1t Ваховський з України;

Ігор w0nderful Жданов з України;

Юстинас jL Лекавічус з Литви;

Міхай iM Іван з Румунії;

Алексі Aleksib Віролайнен з Фінляндії;

Тренером команди є Андрій B1ad3 Городенський, Україна.

Дійшовши до стадії Playoff, NAVI також раніше зіграли з FaZe Clan, вигравши з рахунком 2:1. Матчі відбулися 28 вересня. У той же день G2 грали проти Vitality, вийшовши переможцями з таким же рахунком 2:1.

До слова, BLAST Premier: Fall Final 2024 пройшов з 25 по 29 вересня. 3 і 4 місця, які зайняли FaZe Clan і Team Vitality, отримали по 40 000 доларів. За 5 і 6 місця Team Liquid і Team Spirit отримали по 20 000 доларів. І нарешті 7 та 8 місця – Team Falcons та Astralis – пішли з 10 000 доларів у кишені.