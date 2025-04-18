Українська команда з CS 2 пробилася на BLASTtv Austin Major 2025: найкращі моменти кваліфікації

Закінчився Europe Regional Qualifier турнір, де 16 команд з Counter-Strike 2 боролися за 6 путівок у першу стадію BLASTtv Austin Major 2025. Одну з них отримав український колектив.

Команда B8 стала другим в історії колективом з українською моноетнічною більшістю, який пробився на головний турнір з Counter-Strike 2, інформує 24 Канал.

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Хто пройшов на BLAST.tv Austin Major 2025

У європейській кваліфікації (ERQ) на "Мейджор" брали участь 16 команд, з яких лише 6 отримали омріяний допуск в першу стадію змагання.

Дорога українського колективу була напрочуд тернистою, адже після перших матчів вони опинилися у кошику 1:2 та були в одній поразці від вильоту. Попри це, у фінальний день відбору B8 здійснили справжнє чудо.

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Спершу команді вдалося з рахунком 2:1 переграти колектив іншого українського кіберспортсмена – ENCE Віктора "sdy" Оруджева. Потому у "фіналі", де розігрували останнє 6 місце, наші кіберспортсмени повторили той самий результат вже проти куди грізнішого опонента – легендарних Astralis.

Отож, путівки на BLAST.tv Austin Major 2025 дістались таким командам:

HEROIC OG Metizport BetBoom Nemiga B8

Найкращі моменти відбору

Серед великої кількості поєдинків, безумовно, запам'яталися моменти, які вже були достойні "Мейджора" та великої публіки.

Наприклад, гравець Metizport L00m1 продемонстрував неймовірний спокій та холоднокровність, впевнено розібравшись із трьома опонентами.

Чудовий клатч від шведської команди: дивіться відео

Багато пам'ятних моментів подарував новий склад HEROIC, які намагаються довести, що вони нічим не гірші за своїх попередників.

Зокрема капітан команди LNZ продемонстрував дивовижні навички стрільби з пістолета.

Впевнена стрільба з USP: перегляньте відео

А снайпер колективу SunPayus має не лише чудову реакцію, а й напрочуд гарний слух, адже, почувши стрибок опонента на Mirage, гарно обрав таймінг та виграв важливий для команди раунд.

Чому в CS 2 важливі всі органи чуття: перегляньте ролик

Вже після того, як пройшли на "Мейджор", HEROIC поділилися ексклюзивними кадрами, де можна побачити шалену радість кіберспортсменів.

Тріумф на відборах: дивіться ролик

Так само й OG дозволили геймерам зазирнути за лаштунки та оприлюднили цілий раунд з "тімспіком" гравців, аби фанати могли оцінити професіоналізм та глибше відчути атмосферу змагальних матчів.

Крутий раунд від OG з коментарями гравців: дивіться відео

Звісно, головною родзинкою відборів став Last Chance поєдинок, де наші хлопці з B8 зійшлися проти данців з Astralis.

Напрочуд напруженою була перша мапа Mirage, але українцям все ж вдалося вирвати перемогу у видовищному раунді.

Вирішальний раунд на Mirage: перегляньте відео

Далі була дещо провальна Inferno, яку у свій актив записали Astralis. Однак на вирішальній мапі Ancient розв'язалася справжня боротьба, яка закінчилася аж в овертаймах блискучим клатчем від alex666 та подарувала українській команді омріяну поїздку на "Мейджор".

Перцю ситуації додала поведінка jabbi, який проявив деяку неповагу до гравців B8, за що у підсумку й поплатився.

Дивовижна розв'язка матчу B8 та Astralis: дивіться ролик

Отож українські шанувальники кіберспорту матимуть за кого вболівати на BLAST.tv Austin Major 2025 на додачу до NAVI.