Команда B8 стала вторым в истории коллективом с украинским моноэтническим большинством, который пробился на главный турнир по Counter-Strike 2, информирует 24 Канал.

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Кто прошел на BLAST.tv Austin Major 2025

В европейской квалификации (ERQ) на "Мейджор" принимали участие 16 команд, из которых лишь 6 получили желанный допуск в первую стадию соревнования.

Дорога украинского коллектива была удивительно тернистой, ведь после первых матчей они оказались в корзине 1:2 и были в одном поражении от вылета. Несмотря на это, в финальный день отбора B8 совершили настоящее чудо.

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Сперва команде удалось со счетом 2:1 переиграть коллектив другого украинского киберспортсмена – ENCE Виктора "sdy" Оруджева. Затем в "финале", где разыгрывали последнее 6 место, наши киберспортсмены повторили тот же результат уже против куда более грозного оппонента – легендарных Astralis.

Итак, путевки на BLAST.tv Austin Major 2025 достались таким командам:

HEROIC OG Metizport BetBoom Nemiga B8

Лучшие моменты отбора

Среди большого количества поединков, безусловно, запомнились моменты, которые уже были достойны "Мейджора" и большой публики.

Например, игрок Metizport L00m1 продемонстрировал невероятное спокойствие и хладнокровие, уверенно разобравшись с тремя оппонентами.

Замечательный клатч от шведской команды: смотрите видео

Много памятных моментов подарил новый состав HEROIC, которые пытаются доказать, что они ничем не хуже своих предшественников.

В частности капитан команды LNZ продемонстрировал удивительные навыки стрельбы из пистолета.

Уверенная стрельба из USP: посмотрите видео

А снайпер коллектива SunPayus имеет не только отличную реакцию, но и удивительно хороший слух, ведь, услышав прыжок оппонента на Mirage, хорошо выбрал тайминг и выиграл важный для команды раунд.

Почему в CS 2 важны все органы чувств: посмотрите ролик

Уже после того, как прошли на "Мейджор", HEROIC поделились эксклюзивными кадрами, где можно увидеть безумную радость киберспортсменов.

Триумф на отборах: смотрите ролик

Так же и OG позволили геймерам заглянуть за кулисы и обнародовали целый раунд с "тимспиком" игроков, чтобы фанаты могли оценить профессионализм и глубже почувствовать атмосферу соревновательных матчей.

Крутой раунд от OG с комментариями игроков: смотрите видео

Конечно, главной изюминкой отборов стал Last Chance поединок, где наши ребята из B8 сошлись против датчан из Astralis.

Удивительно напряженной была первая карта Mirage, но украинцам все же удалось вырвать победу в зрелищном раунде.

Решающий раунд на Mirage: посмотрите видео

Далее была несколько провальная Inferno, которую в свой актив записали Astralis. Однако на решающей карте Ancient развязалась настоящая борьба, которая закончилась аж в овертаймах блестящим клатчем от alex666 и подарила украинской команде желанную поездку на "Мейджор".

Перца ситуации добавило поведение jabbi, который проявил некоторое неуважение к игрокам B8, за что в итоге и поплатился.

Удивительная развязка матча B8 и Astralis: смотрите ролик

Так что украинские поклонники киберспорта будут за кого болеть на BLAST.tv Austin Major 2025 в дополнение к NAVI.