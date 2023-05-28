Blizzard втрапили у скандал через ймовірну підробку запитань від фанатів Diablo 4

Стрімер Quin69 звинуватив Blizzard у серйозній брехні власним шанувальникам, стверджуючи, що ті підробили запитання для фанатів Diablo 4. Детальніше – у матеріалі.

Blizzard втрапили у вельми неприємну ситуацію, адже уважний стрімер, схоже, зловив їх на брехні.

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Помічник ігрового директора Diablo 4 Джозеф П'єпіора та артдиректор Джон Мюллер відповіли на запитання про гру від фанатів з Reddit і Twitter.

Стрімер Quin69 відреагував на відео та зазначив, що імена користувачів, і самі питання здаються підозрілими, тому він почав шукати їх один за іншим.

Виявилося, що жодне зі згаданих імен користувачів не є справжнім профілем на Reddit чи у твітері.

Відео з реакцією стрімера

Важливо відзначити, що інтерв'ю було проведено ютуб-каналом Future Game Show (FGS).

Це змусило деяких геймерів припустити, що це FGS могли підробити запитання, тоді як інші користувачі вказують пальцем на Blizzard.

Хоча наразі неможливо сказати, чи були запитання взагалі фальшивими, адже в описі відео також є епітафія про те, що "деякі імена користувачів у відео були змінені для анонімності на прохання користувача". Але, погодьтеся, було б дивно якби це сталося з усіма з них.

Знову ж таки, поки жодна зі сторін не надала переконливих доказів, Blizzard чи FGS вважаються невинними, однак за розвитку ця історія здатна суттєво заплямувати їхню репутацію.