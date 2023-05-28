Blizzard попали в весьма неприятную ситуацию, ведь внимательный стример, похоже, поймал их на лжи.

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Помощник игрового директора Diablo 4 Джозеф Пьепиора и артдиректор Джон Мюллер ответили на вопросы об игре от фанатов из Reddit и Twitter.

Стример Quin69 отреагировал на видео и отметил, что имена пользователей, и сами вопросы кажутся подозрительными, поэтому он стал искать их один за другим.

Оказалось, что ни одно из упомянутых имен пользователей не является подлинным профилем на Reddit или в твиттере.

Видео с реакцией стримера

Важно отметить, что интервью было проведено ютуб-каналом Future Game Show (FGS).

Это заставило некоторых геймеров предположить, что это FGS могли подработать вопросы, в то время как другие пользователи указывают пальцем на Blizzard.

Хотя невозможно сказать, были ли вопросы вообще фальшивыми, ведь в описании видео также есть эпитафия о том, что "некоторые имена пользователей в видео были изменены для анонимности по просьбе пользователя". Но, согласитесь, было бы странно, если бы это произошло со всеми из них.

Опять же, пока ни одна из сторон не предоставила убедительные доказательства, Blizzard или FGS считаются невиновными, однако при развитии эта история способна существенно запятнать их репутацию.