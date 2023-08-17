Blizzard заблокувала торгівлю в Diablo 4: що трапилося

Розробникам довелося тимчасово заблокувати торгівлю між гравцями в Diablo 4. Усе через серйозний збій, який призводив до дублювання золота під час торгівлі.

Низка геймерів скористалися шахрайським методом, який призвів до хаосу в економіці гри. Так, один предмет навіть продали за 30 мільярдів ігрових золотих монет.

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Шахрайство з торгівлею в Diablo 4

Проблема полягала в тому, що один гравець ініціював торгівлю з іншим гравцем, розміщував предмети або золото в слоті для торгівлі, а потім змушував клієнт Diablo 4 закритися.

Після цього гравець повертався в гру, а предмети або золото знову з'являлися в його інвентарі. При цьому вони залишалися в інвентарі й іншого гравця.

Через цей шахрайський спосіб економіка гри опинилася в хаосі. В одному з торгів, що з'явився якраз перед забороною Blizzard, арбалет продали за космічну суму в 30 мільярдів золотих.

Арблет за 30 мільярдів золотих: дивіться відео

Розробники також пообіцяли забанити тих, хто користувався шахрайським методом, щоб розбагатіти в грі. Натомість Blizzard обіцяє не чіпати тих, хто міг скористатися таким методом випадково.