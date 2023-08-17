Ряд геймеров воспользовались мошенническим методом, приведшим к хаосу в экономике игры. Так, один предмет даже продали за 30 миллиардов игровых золотых монет.

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Мошенничество с торговлей в Diablo 4

Проблема заключалась в том, что один игрок инициировал торговлю с другим игроком, размещал предметы или золото в слоте для торговли, а затем заставлял клиент Diablo 4 закрыться.

После этого игрок возвращался в игру, а предметы или золото снова появлялись в его инвентаре. При этом они оставались в инвентаре и другого игрока.

Из-за этого мошеннического способа экономика игры оказалась в хаосе. В одном из торгов, появившемся как раз перед запретом Blizzard, арбалет продали за космическую сумму в 30 миллиардов золотых.

Арблет за 30 миллиардов золотых: смотрите видео

Разработчики также пообещали забанить тех, кто пользовался мошенническим методом, чтобы разбогатеть в игре. Blizzard обещает не трогать тех, кто мог воспользоваться таким методом случайно.