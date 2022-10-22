Зокрема блогер акцентував увагу на кумедній поведінці жителів Сан Андреаса. Вийшло доволі схоже на правду.

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Блогер спародіював GTA San Andreas

У коротких відео блогер, одягнений наче Карл "Сі Джей" Джонсон зустрічається зі своїм другом з банди "Сімейства Ґроув-стріт", дещо схожим на Ленса "Райдера" Вілсона.

Блогери пародіють кумедні вітання персонажів, веселу походку. Особливу увагу акцентують на рухах, які дещо нагадують роботів, а також неприродньому бігу та стрибках.

В одному з епізодів уявний Сі Джей налякав "неігрового персонажа" настільки, що той почав втікати – точно як у культовій грі. Також доволі схожим на оригінал є незграбні "зустрічі" Карла з довколишніми об'єктами.

Він так само кумедно продовжує бігти, коли впирається в стіну чи в авто. Загалом під відому з GTA тему SquidPhysics спершу навіть видається, що ці відео справді з San Andreas з осучасненою графікою.