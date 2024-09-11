Гравець Skyrim пройшов понад 8000 кроків у реальності аби підійнятися на головну вершину гри

Справжній Довакін вразив фанатів The Elder Scrolls V: Skyrim, використавши бігову доріжку замість геймпада аби піднятися до Високого Хротгара.

Один гравець у The Elder Scrolls 5: Skyrim використав реальну технологію відстеження кроків і похилу бігову доріжку, щоб піднятися на Горло Світу.

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Геймеру довелось добряче попотіти

Блогер під ніком ShakeMistake відомий роликами та трансляціями, які поєднують фітнес та ігри за допомогою застосунку Stepl.

Задля розваги чоловік вирішив пройти канонічні для Скайріму "7000 кроків до Високого Хротгару".

Щоправда, культова відеогра 2011 року обмежила фактичну кількість сходинок на цій гірській стежці так, що гравцю необхідно зробити лише від 700 до 800 кроків.

Тут ShakeMistake застосував невеличку хитрість та зменшив свого персонажа на дві третини від звичного розміру, що суттєво збільшило їх кількість.

Блогер також встановив кут нахилу біговій доріжці, щоб імітувати відчуття справжнього підйому на гору.

Експеримент блогера – дивитися відео

У результаті ShakeMistake опинився біля дверей Високого Хротгару біля позначки у 5630 кроків, але продовжив іти поки не дістався вершини величної гори на відмітці у приблизно 8200 кроків.