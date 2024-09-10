Деякі персонажі BG 3 справді можуть викликати праведний гнів гравців, але далеко не кожен геймер обирає настільки видовищний метод аби з ними розібратися, як користувачка X під ніком jules.

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Вибух, мабуть, бачили й в інших вимірах

Для того аби знищити кількох NPC, які чомусь вельми дратують геймерку, та створила справжнісінький еквівалент ядерної бомби у грі від Larian Studios.

Гравчиня під ніком jules дбайливо збирала усі бочки з порохом, нафтою, феєрверками та іншими вибуховими речовинами й предметами понад 100 годин ігрового процесу аби потому дбайливо розставити їх на площі з ненависними персонажами та підпалити.

Результатом став видовищний вибух, який знизив частоту кадрів до однозначних цифр, але на диво не "зламав" гру.

"Ядерний" вибух у BG 3 – дивитися відео

На додачу геймерка виклала у вільний доступ файл зі своїм збереженням гри, де усе вже підготовлено для шоу, щоби кожен охочий міг поглянути на дійство "від першого лиця".

Щоправда, jules жартівливо попередила, що не відповідатиме за справність процесорів тих геймерів, які вирішать повторити це фаєршоу.