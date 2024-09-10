Некоторые персонажи BG 3 действительно могут вызвать праведный гнев игроков, но далеко не каждый геймер выбирает столь зрелищный метод чтобы с ними разобраться, как пользовательница X под ником jules.

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Взрыв, видимо, видели и в других измерениях

Для того чтобы уничтожить нескольких NPC, которые почему-то весьма раздражают геймерку, та создала настоящий эквивалент ядерной бомбы в игре от Larian Studios.

Игрок под ником jules бережно собирала все бочки с порохом, нефтью, фейерверками и другими взрывчатыми веществами и предметами более 100 часов игрового процесса, чтобы потом бережно расставить их на площади с ненавистными персонажами и поджечь.

Результатом стал зрелищный взрыв, который снизил частоту кадров до однозначных цифр, но на удивление не "сломал" игру.

"Ядерный" взрыв в BG 3 – смотреть видео

В дополнение геймерка выложила в свободный доступ файл со своим сохранением игры, где все уже подготовлено для шоу, чтобы каждый желающий мог взглянуть на действо "от первого лица".

Правда, jules шутливо предупредила, что не будет отвечать за исправность процессоров тех геймеров, которые решатся повторить это фаершоу.