Унікальний екземпляр: блогер показав скін з CS:GO, який може коштувати 800 тисяч доларів

Цікавим записом поділився відомий блогер з нікнеймом ohnepixel. Він показав рідкісний скін з відеогри CS:GO, який може коштувати 800 тисяч доларів.

Усі шанувальники Counter-Strike: Global Offensive знають, що в цій відеогрі чимало різноманітних скінів. Напевно, подібні предмети можна побачити в інвентарі кожного гравця, щоправда, навряд чи у багатьох знайдуться скіни, які коштують понад 100 тисяч доларів.

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Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні рекордні продажі скінів з CS:GO, але сьогодні йтиметься не про подібну операцію. Річ у тім, що відомий стрімер та аналітик ohnepixel показав унікальний скін, який може коштувати 800 тисяч доларів (понад 20 мільйонів гривень). Саме в таку суму він та інші колекціонери оцінили ніж з назвою Karambit Case Hardened (у стані "щойно з фабрики").

Варто відзначити, що сам скін важко назвати рідкісним, бо його можна придбати навіть в крамниці Steam (до тисячі доларів). Щоправда, у всіх ножів цієї серії є одна цікава особливість – патерн. А це означає, що текстура чи градієнт кожної такої зброї має унікальний вигляд. Загалом може змінюватися співвідношення кольорів чи навіть їх кількість. Патерн у цього скіна дійсно унікальний, бо лезо з однієї сторони майже повністю пофарбовано у світло-блакитний колір.

Блогер розповів, що нинішній власник придбав скін Karambit Case Hardened ще у 2016 році, а також обмежив доступ до свого інвентаря. А тому для того, щоб його побачити, потрібно скористатися спеціальним ресурсом. Загалом ohnepixel впевнений в тому, що зараз цей скін можна продати за 800 тисяч доларів на китайських чи інших торгових майданчиках. Щоправда, невідомо, чи збирається чимось подібним займатися власник цього ножа.

Унікальний скін з гри CS:GO, який коштує 800 тисяч доларів: відео