Все поклонники Counter-Strike: Global Offensive знают, что в этой видеоигре немало разнообразных скинов. Наверное, подобные предметы можно увидеть в инвентаре каждого игрока, правда, вряд ли у многих найдутся скины, которые стоят более 100 тысяч долларов.

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Мы уже неоднократно рассказывали о различных рекордных продажах скинов с CS:GO, но сегодня речь пойдет не о подобной операции. Дело в том, что известный стример и аналитик ohnepixel показал уникальный скин, который может стоить 800 тысяч долларов (более 20 миллионов гривен). Именно в такую сумму он и другие коллекционеры оценили нож с названием Karambit Case Hardened (в состоянии "только с фабрики").

Стоит отметить, что сам скин трудно назвать редким, поскольку его можно приобрести даже в магазине Steam (до тысячи долларов). Правда, у всех ножей этой серии есть одна интересная особенность – паттерн. А это значит, что текстура или градиент каждого такого оружия имеет уникальный вид. В целом может изменяться соотношение цветов или даже их количество. Паттерн у этого скина действительно уникальный, потому что лезвие с одной стороны почти полностью окрашено в светло-голубой цвет.

Блогер рассказал, что нынешний владелец приобрел скин Karambit Case Hardened еще в 2016 году, а также ограничил доступ к своему инвентарю. Поэтому для того, чтобы его увидеть, нужно воспользоваться специальным ресурсом. В целом ohnepixel уверен в том, что сейчас этот скин можно продать за 800 тысяч долларов на китайских или других торговых площадках. Правда, неизвестно, собирается ли чем-то подобным заниматься владелец этого ножа.

Уникальный скин из игры CS:GO, который стоит 800 тысяч долларов: видео