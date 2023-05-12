Популярний блогер Джозеф Андерсон неабияк розвеселив своїх шанувальників на одній з недавніх трансляцій, присвячених новій грі зі всесвіту "Зоряних війн".

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Хоча Star Wars Jedi: Survivor вже перевершує очікування з точки зору продажів, а критики в основному високо оцінили гру, реліз не обійшовся без проблем, пов'язаних з технічним станом продукту.

Попри це, геймери все ж неабияк розважаються у світі гри й саме цим займався ютубер Джозеф Андерсон під час одного з останніх стрімів на Twitch.

У Star Wars Jedi: Survivor є досить чимало унікальних "маунтів" – тварин, яких гравець може використовувати як транспорт. Ці корисні істоти створені, щоб допомогти вам досліджувати великі відкриті території різних планет.

І як можна було очікувати, певні їх види поширені лише у певних місцях.

Однак допитливий блогер вирішив з'ясувати що буде, якщо заманити тварину всередину корабля і спробувати взяти її з собою в варп-подорож на іншу сторону галактики? Ну, виявилося, що це не зовсім гарна ідея.

Експеримент блогера: відео

Заманивши тварину вгору по рампі всередину зорельота, Джозеф думав що справа у капелюсі, але все швидко пішло не за планом.

Кел Кестіс і його вірний скакун пройшли крізь текстури корабля та впали на землю. Хоча після відродження їх залишили на планеті Кобо, Mantis спокійненько летів на орбіту без головного героя.

А незабаром, гра й узагалі просто зависла на чорному екрані та самотужки перезапустилася.