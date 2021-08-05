"Екстремальні налаштування": блогер спробував показати максимум гри Horizon Zero Dawn – відео

Блогер запустив відеогру Horizon Zero Dawn у 8K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090. А також він використав кілька графічних модів для її осучаснення.

Кілька місяців тому ми розповідали про геймера, який познущався з гри Horizon Zero Dawn. Річ у тім, що він запустив цю відеогру з роздільною здатністю 72p на старій відеокарті. Напевно, неважко здогадатися, який вигляд мав тоді цей сучасний проєкт.

Детальніше Піксельна та атмосферна: Horizon Zero Dawn запустили у 72p на відеокарті 2014 року – відео

Щоправда, цього разу йтиметься вже не про подібні знущання, а про цікаву роботу ентузіаста, який спробував зробити все навпаки. Отже, автор ютуб-каналу Digital Dreams захотів покращити графічну складову цієї відеогри, а також показати максимум цього сучасного проєкту. Для цього він виставив "екстремальні налаштування" графіки, а також запустив відеогру з роздільною здатністю 8K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090.

На цьому блогер зупинятися не став, бо вирішив ще встановити кілька модифікацій. У своїй роботі він використав спеціальний мод на камеру, а також спробував оновити освітлення. Річ у тім, що оригінальна гра не підтримує технологію трасування променів. Для виправлення такого своєрідного недоліку ентузіаст скористався модом Reshade. Завдяки цій модифікації він зміг реалізувати в грі ефект глобального освітлення в реальному часі.

Користувачам мережі сподобалася така робота з осучаснення Horizon Zero Dawn, а цей запис вже зібрав майже 50 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Загалом геймери сходяться на думці, що ентузіаст дійсно зміг досягти своєї цілі, хоча про повноцінний фотореалізм важко говорити навіть зараз. Наостанок варто відзначити, що в описі до відео є вся інформація про використані моди, а також посилання для їх завантаження.

​Horizon Zero Dawn з модифікаціями на відеокарті GeForce RTX 3090: відео