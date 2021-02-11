Блогер вирішив перевірити популярну відеогру Horizon Zero Dawn на відеокарті NVIDIA GeForce GT 710. Гра стала нагадувати проєкти, які виходили на дуже старі консолі.

Зазвичай, геймери намагаються запустити старі відеоігри використовуючи новітні технології. Інакше кажучи, намагаються зробити своєрідний апгрейд чи "оживити" вже забутий всіма проєкт. Щоправда, цього разу ситуація зворотня, бо ентузіаст вирішив запустити сучасну гру на застарілому "залізі".

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На своєму ютуб-каналі блогер із нікнеймом zWORMz Gaming поділився цікавим відео. Він вирішив протестувати на відеокарті 2014 року гру Horizon Zero Dawn, яка вийшла лише 7 серпня 2020 на PC. Для свого експерименту він використав відеокарту NVIDIA GeForce GT 710, яка вважається бюджетною. Блогер вирішив перевірити відеогру за різних налаштувань графіки, а також за різної роздільної здатності.

Спочатку він запустив відеогру на максимальних налаштуваннях графіки та із роздільною здатністю у 1080p, щоправда, результат не вразив – лише 3 FPS. Тоді автор спробував виставити мінімальні налаштування графіки, але це також не допомогло, бо він отримав лише 5 кадрів у секунду.

FPS – кількість змінюваних кадрів за секунду.

Тоді він спробував поступово зменшувати роздільну здатність, але залишався на мінімальних налаштуваннях графіки. Зробити це у самій грі неможливо, тому він скористався спеціальним конфігураційним файлом, у якому й змінював ці значення. У 720p частота кадрів зросла до 8, а геймер навіть зміг провести успішний поєдинок. Бар'єр у 10 FPS геймер пробив вже на роздільній здатності 360p, а 20 кадрів у секунду блогер отримав лише за 144p.

"Літати" гра почала лише за роздільної здатності 72p, відеогра видавала стабільні 30 FPS. Щоправда, виглядала гра як проєкт для консолі PS1 чи Game Boy Advance. Відеогра стала нагадувати піксельний екшен: трава зливається у маленькі квадрати, а предмети попереду дуже важко розпізнати. Навіть силует головної героїні Елой важко розрізнити у цій купі пікселів, а про різноманітні написи не варто й згадувати. Відзначимо, що навіть у такої варіації Horizon Zero Dawn є своєрідна атмосфера та шарм.

Огляд роботи Horizon Zero Dawn на відеокарті NVIDIA GeForce GT 710 – відео

Did you know the PC Version of Horizon: Zero Dawn lets you toggle the resolution to 72p? (256x144) pic.twitter.com/3nYccHPQDZ — St1ka (@St1ka) February 6, 2021