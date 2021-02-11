Блогер решил протестировать популярную видеоигру Horizon Zero Dawn на видеокарте NVIDIA GeForce GT 710. Игра стала напоминать проекты, которые выходили на очень старые консоли.

Обычно, геймеры пытаются запустить старые видеоигры используя новейшие технологии. Иначе говоря, пытаются сделать своеобразный апгрейд или "оживить" уже забытый всеми проект. Правда, на этот раз ситуация обратная, поскольку энтузиаст решил запустить современную игру на устаревшем "железе".

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На своем ютуб-канале блогер с никнеймом zWORMz Gaming поделился интересным видео. Он решил протестировать на видеокарте 2014 года игру Horizon Zero Dawn, которая вышла только 7 августа 2020 на PC. Для своего эксперимента он использовал видеокарту NVIDIA GeForce GT 710, которая считается бюджетной. Блогер решил проверить видеоигру при различных настройках графики, а также при разном разрешении.

Сначала он запустил видеоигру на максимальных настройках графики и с разрешением в 1080p, правда, результат не впечатлил – лишь 3 FPS. Тогда автор попытался выставить минимальные настройки графики, но это также не помогло, потому что он получил лишь 5 кадров в секунду.

FPS – количество изменяемых кадров в секунду.

Тогда он попытался постепенно уменьшать разрешение, но оставался на минимальных настройках графики. Сделать это в самой игре невозможно, поэтому он воспользовался специальным конфигурационным файлом, в котором и менял эти значения. В 720p частота кадров возросла до 8, а геймер даже смог провести успешный поединок. Барьер в 10 FPS геймер пробил уже в разрешении 360p, а 20 кадров в секунду блогер получил только за 144p.

"Летать" игра начала только при разрешении 72p, видеоигра выдавала стабильные 30 FPS. Правда, выглядела игра как проект для консоли PS1 или Game Boy Advance. Видеоигра стала напоминать пиксельный экшен: трава сливается в маленькие квадраты, а предметы впереди очень трудно распознать. Даже силуэт главной героини Элой трудно различить в этой куче пикселей, а о различных надписях не стоит и вспоминать. Отметим, что даже в такой вариации Horizon Zero Dawn есть своеобразная атмосфера и шарм.

Обзор работы Horizon Zero Dawn на видеокарте NVIDIA GeForce GT 710 – видео

Did you know the PC Version of Horizon: Zero Dawn lets you toggle the resolution to 72p? (256x144) pic.twitter.com/3nYccHPQDZ — St1ka (@St1ka) February 6, 2021